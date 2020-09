Blandet stemning i Asia

I Japan stiger Nikkei 0,49 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,43 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller derimot 0,24 prosent, mens CSI 300 er opp 0,05 prosent. Hang Seng i Hongkong svekkes 0,21 prosent.

I Sør-Korea klatrer Kospi 0,54 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia styrkes 1,15 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,45 prosent.

Bankopptur

I Australia fyker aksjene i landets fire største banker opp. Australia and New Zealand Beanking Group klatrer 5,63 prosent, Commonwealth Bank of Australia hopper 3,93 prosent, Westpac er opp 7,15 prosent, og National Australia Bank stiger 6,86 prosent.

Oppgangen kommer etter at myndighetene kunngjorde endringer for å forenkle kredittilgang for forbrukere og småbedrifter.