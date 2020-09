Oslo Børs åpner opp

Oslo Børs stiger i åpningen fredag.

Etter 25 minutters handel står hovedindeksen i 845,70, opp 0,81 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 446 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er fredag morgen opp 0,86 prosent til 42,09 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,75 prosent til 40,47 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 41,78 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Inkludert fredagens oppgang er oljeprisen ifølge TDN Direkt ned i overkant av 1,5 prosent denne uken, hvor analytikere peker på frykt for økte smittevernsrestriksjoner i kombinasjon med forventningen om økt produksjon fra Libya.

Både Brent og WTI er også negative for september-måned. Det blir ifølge nyhetsbyrået i så fall den første negative måned for Brent-oljen på seks måneder.

«Utsiktene til gjenopptagelse av produksjon i Libya øker den allerede bearishe stemningen, men vi mener opptrappingen vil ta tid og til og med reverseres baserte på politiske og sikkerhetsmessige bildet», skriver RBC Capital Markets, ifølge TDN Direkt.

Equinor er opp 0,62 prosent til 138,95 kroner, mens Aker BP stiger 1,10 prosent til 151,45 kroner.

Styrkes

BerGenBio har fått godkjenning for covid-19 forsøk i Sør-Afrika. Nyheten sender aksjen opp 5,81 prosent til 31,85 kroner på relativt høyt volum.

Tor Olav Trøim-dominerte Borr Drilling klatrer 3,06 prosent til 6,39 kroner. Riggselskapet meldte i morges at de har forlenget tegningsfristen i den pågående emisjonen.

Aksjen som foreløpig stiger mest fredag er Insr Insurance , med en oppgang på 16,38 prosent til 1,50 kroner. Også torsdag var forsikringsselskapet dagens vinner, da med en oppgang på 36,36 prosent.

Insr Insurance er den siste uken opp over 130 prosent, etter tidligere å ha blitt utbombet etter varsel fra Finanstilsynet og brannsalg til Storebrand.

Nel falt kraftige 11,2 prosent, men fredag har stemningen snudd og aksjen klatrer 3,90 prosent til 15,86 kroner.

Nel har tidligere erklært at selskapet ikke påvirkes av Nikola-bråket . DNB Markets meldte imidlertid i går at de tror Nikolas trøbbel i USA vil kunne påvirke Nel, og opererer med en salgsanbefaling og et kursmål på 5 kroner.

Nedtur

Blant de mest omsatte er få aksjer farget rødt fredag morgen.

Unntakene er Mowi , som svekkes 0,68 prosent til 161,40 kroner, Norsk Hydro med et fall på 0,78 prosent til 25,29 kroner, samt Aker Carbon Capture , som er ned 3,29 prosent til 6,72 kroner.