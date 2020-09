Norwegian dundrer ned under én krone

Ved lunsjtider er hovedindeksen opp 0,70 prosent til 844,78 poeng. Det er hittil omsatt aksjer for 1,2 milliarder kroner drøyt.

Det er blandet stemning på Europa-børsene denne fredagen, men Oslo Børs er blant de som utvikler seg sterkest. Av førhandelen i USA går det mot en flat åpning på Wall Street.

Olje

Et fat brentolje koster 42,14 dollar ved 11.30-tiden, opp 0,93 prosent for dagen. WTI-oljen stiger 0,62 prosent til 40,41 dollar.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 41,78 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Inkludert fredagens oppgang er oljeprisen ifølge TDN Direkt ned i overkant av 1,5 prosent denne uken, hvor analytikere peker på frykt for økte smittevernsrestriksjoner i kombinasjon med forventningen om økt produksjon fra Libya.

Både brent og WTI er negative for september-måned. Det blir ifølge nyhetsbyrået i så fall den første negative måned for Brent-oljen på seks måneder.

Equinor er opp 0,94 prosent til 139,40 kroner, mens Aker BP stiger 0,70 prosent til 150,80 kroner.

Vinnere

INSR er dagens store vinner. Aksjen løftes med 36,82 prosent til 1,8 kroner.

OKEA har inngått en avtale med Neptune Energy om 30 prosent eierskap til oljefeltet «PL938» – Calypso-prospektet. Aksjen løftes med 11,56 prosent til 8,30 kroner.

Danske Bank oppgraderer Golden Ocean , dominert av John Fredriksen, fra hold til kjøp, skriver TDN Direkt. Kursmålet økes fra 39 til 44 kroner. Aksjen er opp 1,57 prosent til 34,84 kroner.

Vi merker oss også at Nel legger på seg 1,83 prosent til 15,54 kroner etter gårsdagens fall på over 11 prosent.

Tapere

Norwegian svekkes med 9,21 prosent til 0,87 kroner. Det er all-time low for aksjen. Torsdag ble aksjen handlet for under en krone for første gang. Aksjen har rast nesten 98 prosent på Oslo Børs etter nyttår.

Leasingselskapet BOC Aviation solgte i går 421.000 aksjer i Norwegian. Etter salget har BOC Aviation igjen 364 millioner aksjer i flyselskapet drøyt. Det tilsvarer en eierandel på 9,99 prosent.

Kjell Inge Røkkes grønne favoritter Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture har hatt en solid utvikling på børsen, men fredag er det svak utvikling. Aker Offshore Wind er ned med 8,65 prosent til 5,60 kroner, mens Aker Carbon Capture svekkes med 9,93 prosent til 6,26 kroner.