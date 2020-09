Teknologi- og cruiseaksjer sendte Wall Street markant opp

Det ble en positiv ukeavslutning på Wall Street, og alle de tre toneangivende indeksene stengte i pluss. Spesielt var det bred oppgang blant teknologi- og cruise-aksjer.

– Vi kjemper for å finne bunnen

September har vært en svak måned for det amerikanske aksjemarkedet. Per stengetid torsdag, med fire handelsdager igjen i måneden, har Dow Jones falt 5,7 prosent i september. S&P 500 gled falt mer enn 7 prosent og Nasdaq falt 9,4 prosent.

CNBC-profilen Jim Cramer mener imidlertid at investorer ikke må overreagere på nedgangen den siste måneden.

– Markedet ser dårlig ut. Det er greit. Det som skjer, tror jeg, er at vi kjemper for å finne en bunn, sier Cramer, som hevder at september tidligere har vært en vanskelig måned for aksjemarkedet.

– De siste 10 dagene i september har historisk vært dårlige. Det kommer til å bli enda verre i år.

Fallet i September har spesielt vært ledet av teknologiaksjene. De siste 30 dagene er Apple ned 10 prosent, mens Amazon har falt 6 prosent. Imidlertid er ikke nedgangen nødvendigvis negativt, ifølge Cramer. Derimot ser han det som et positivt tegn, og viser til diskusjoner og sammenligninger mellom dagens aksjemarkedet og dot-com-boblen fra slutten av 1990-tallet, som har foregått de siste månedene.

– Dette er det som er veldig viktig for menneskene som ble veldig negative: det tar 1999 vekk fra diskusjonen.

Jim Cramer fra CNBC. Foto: Courtney Hergesheimer

Opp, opp og opp

Den brede S&P-500 steg 1,60 prosent til 3.298,48.

Storbanken Bank of America klatret 0,64 prosent, mens Goldman Sachs falt marginale 0,08 prosent. Morgan Stanley stengte opp 0,92, mens Citigroup falt 0,4 prosent.



Dagens vinner ble Norwegian Cruise Line, som klatret hele 13,67 prosent. Blant andre cruise-aksjer steg Carnival Corporation og Royal Carribean henholdsvis 9,68 og 7,70 prosent.

Meglerhuset Barclays uttalte fredag at det er på tide å kjøpe cruise-aksjer fordi «sektoren nærmer seg et vendepunkt» med en mulig oppheving av reiseforbudet neste uke, skriver CNBC. Meglerhuset har oppgradert Norwegian Cruise Line og flere cruise-aksjer til «overvekt», heter det.

Dow Jones stengte opp 0,20 prosent til 27.175,86.



Teknologiganten Apple og konkurrenten Microsoft stengte opp henholdsvis 3,76 og 2,28 prosent.



Skattekrangelen mellom Apple og EU vil ingen ende ta og EU-kommisjonen, som er EUs utøvende organ, uttaler fredag at det vil anke rettsavgjørelsen som involverer Apple og Irland, melder CNBC.

Helt siden 2016 har kommisjonens team, som ledes av EUs konkurransesjef Margrethe Vestager, argumentert for at Apple må tilbakebetale 13 milliarder euro i ubetalt skatt til Irland, etter at det skal ha fått «unødige skattefordeler».

Bakgrunnen for fredagens anke er at EUs alminnelige domstol i juli bestemte at kommisjonen ikke i tilstrekkelig grad beviste at den irske regjeringen hadde gitt teknologigiganten en skattefordel.

Teknologitunge Nasdaq steg på sin side 1,07 prosent til 10.913,56.



Facebook og Amazon klatret henholdsvis 2,12 og 2,49 prosent.

Streaminggiganten Netflix stengte opp 2,07 prosent, mens Google-eier Alphabet endte opp 1,14 prosent.

Sistnevnte meldte fredag at de vil blokkere alle valgannonser etter det amerikanske valget skal avgjøres 3 . november, ifølge Reuters. Årsaken er at en mengde stemmer i det amerikanske valget skal telles opp etter valgdagen. Annonsører skal ha fått beskjed fra selskapet om at de ikke vil komme til å få publisert annonser som referer til kandidater, valget eller valgresultatet.

Elbil-giganten Tesla la på seg hele 5,04 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX, populært omtalt som fryktindeksen, falt markante 7,05 prosent til 26,50 punkter.

Gullprisen gikk ved stengetid for 1.865,60 dollar, ned 0,60 prosent.

Nordsjøoljen var ved stengetid opp 0,22 prosent til 41,82 dollar pr. fat, mens amerikansk lettolje falt 0,17 prosent til 40,09 dollar pr fat.

Tiåringen falt 1,31 basispunkter til 0,656 prosent.