Nel revansjerte forrige ukes fall

Oslo Børs endte med en solid oppgang på starten av uken.

Hovedindeksen endte i 851,55, opp 1,6 prosent, og det ble omsatt aksjer for 3,5 milliarder kroner.

Tapere

SoftOx Solutions steg voldsomme 54,29 prosent fredag etter melding om positive resultater for en inhalasjonsløsning selskapet har testet på minigris. Mandag snudde aksjen ned til 67 kroner.

Det kan virke som realiteten har truffet aksjonærene i Insr Insurance . Selskapet har tredoblet seg på børs på bare noen dager, men endte som dagens største taper med et fall til 1,09 kroner mandag.

De relativt nynoterte Aker-selskapene Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture , falt begge markant mandag. Førstnevnte endte mandag ned til 5,10 kroner, mens Aker Carbon Capture ble svekket til 6,20 kroner.

Kongsberg Gruppen har inngått en satelittkontrakt med Airbus Defence and Space. Investorene lar seg imidlertid ikke imponere, og aksjen snudde ned til 138,40 kroner.

Sjømat revansjerte noe av fallet fra forrige uke. Indeksen som et hele steg 0,6 prosent. Både Pareto og Sparebank 1 har uttalt seg om den tyngede sektoren. Norway Royal Salmon bidro mest til nedgangen, etterfulgt av Lerøy LSG. Mowi snudde opp i løpet av dagen. Bakkafrost og Salmar endte også opp.

Vinnere

Mandagens største vinner ble Instabank som steg til 1,27 kroner. Stigningen skjedde dog på lav omsetning – bare 109.000 kroner. Flere andre selskaper steg markant, deriblant RAK Petroleum og Hiddn Solutions – også disse på lav omsetning.

BerGenBio klatret til 30,80 kroner. Selskapet meldte mandag morgen at det gjenopptar coronastudie i Storbritannia, etter at smittetallene i landet har økt den siste tiden.

Nel fortsatte fredagens oppgang, og endte opp til 17,15 kroner. Aksjen er hittil i år opp over 90 prosent, men har fått et slag etter at det har stormet rundt storpartneren Nikola i USA. Innsideporteføljen har imidlertid troen på aksjen.

Yara viste motstandsdyktighet etter at flere meglerhus har nedjustert aksjen den siste tiden . Mandag var det et italiensk meglerhus som har fått blod på tann. Aksjen steg imidlertid til 358 kroner mandag tross nedjusteringene.

Oljeprisen

Brent-oljen stod da børsen stengte opp 0,7 prosent til 42,08 dollar fatet. WTI-oljen steg 0,6 prosent til 40,31 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 41,64 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Fredag informerte Norsk olje og gass (NOG) at det kan bli streik 30. september. Det vil resultere i et produksjonskutt på 900.000 fat per dag.

«Nye coronatilfeller i store amerikanske stater fornyer frykten for mobilitetsinnskrenkinger. Det kan utfordre bedringen i etterspørselen i siste kvartal», skriver ANZ analytikere i et notat CNBC refererer til.

Markedssentimentet er også preget av utsiktene til nye restriksjoner i Europa som følge av coronavirusoppblomstring, og økte handelsspenninger mellom USA og Kina, skriver TDN Direkt.

På tilbudssiden er fokuset fortsatt rettet mot opptrappingen av produksjonen i Libya, i tillegg til spekulasjoner om Iraks manglende overholdes av produksjonsavtalen med Opec+.

«Økt libysk eksport vil sannsynligvis holde oljeprisen under press, hvert fall amerikanske lagerdata slippes senere denne uken. En tredje libysk havn ble åpnet i forrige uke, det siste tegnet på en tydelig oppsiderisiko i landets produksjon», sier Axi-analytiker Stephen Innes, ifølge TDN Direkt.

Equinor endte ned til 138,25 kroner, mens Aker BP klatret til 148,05 kroner.