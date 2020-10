Olje- og teknologiaksjer dagens vinnere på Wall Street

Det endte med bred oppgang på Wall Street mandag, og alle de toneangivende indeksene stengte i pluss.

Til tross for oppgangen mandag er indeksene og flere aksjer på vei mot store tap i september, en historisk svak måned for aksjer. Dow Jones og S&P 500 har falt med henholdsvis nesten 2 og 4,4 prosent, mens Nasdaq har falt 6 prosent.

– September har vært tøft for amerikanske aksjemarkeder, spesielt Nasdaq, skriver Mike Wilson, aksjestrateg i Morgan Stanley.

– Vi forventer at det skal fortsette i oktober ettersom synlige risikobegivenheter henger igjen, sier Wilson.

Fusjonsnyheter sendte aksje rett opp

Dagens vinner ble WPX Energy, som klatret markante 16,44 prosent. Tidligere i dag ble det kjent at selskapet skal fusjonere med rivalen Devon Energy. Fusjonen vil skje gjennom en aksjetransaksjon, hvor aksjonærene i WPX vil motta 0,5165 aksjer i Devon for hver WPX-aksje, skriver TDN Direkt. Det nye selskapet vil bære navnet Devon Energy.

Bytteforholdet, sammen med fredagens sluttkurs for energiselskapene, gir det nye selskapet et verdi på ca. 12 milliarder dollar.

Det er ventet at fusjonen vil oppnå kostnadsbesparelser som vil gi 575 millioner dollar i årlige kontantstrømforbedringer innen utgangen av 2021, opplyser selskapet gjennom en pressemelding.

Dagens WPX Energy-sjef Rick Muncrief vil lede det daglige virke i det nye selskapet, mens Dave Hager, som i dag er konsernsjef for Devon Energy, vil bli styreleder.

Devon Energy steg 11,11 prosent, og flere oljeaksjer fikk en opptur etter at oljeprisen steg mandag. Blant annet stengte ExxonMobil opp 1,93 prosent.

Opp, opp og opp

Den brede S&P-500 steg 1,61 prosent til 3.351,60.

Det ble en god handelsdag for bankaksjene. Storbanken Bank of America klatret 2,55 prosent, mens Goldman Sachs steg 2,11 prosent. Morgan Stanley og Citigroup stengte opp henholdsvis 2,85 og 3,14 prosent.



Dow Jones stengte opp 1,51 prosent til 27.584,44.



Teknologigantene Apple og konkurrenten Microsoft stengte opp henholdsvis 2,39 og 0,83 prosent.



Teknologitunge Nasdaq steg på sin side 1,87 prosent til 11.117,53.

Facebook og Amazon klatret henholdsvis 0,78 og 2,55 prosent.

Streaminggiganten Netflix stengte opp 1,61 prosent, mens Google-eier Alphabet endte opp 1,36 prosent.

Elbil-giganten Tesla la på seg 3,40 prosent, etter at selskapet har signert en femårig avtale med Piedmont Lithium. Hittil i år har kursen steget hele 400 prosent, og i et intervju med New York Times uttaler Tesla-sjefen Elon Musk at pilene også peker oppover på lengre sikt.

– Jeg har allerede uttalt at aksjekursene har vært høye, og det var lenge før dagens nivå. Men hvis du spør meg, om jeg tror Tesla vil være verdt mer enn dette om 5 år? Jeg tror svaret er ja, sier Musk.

Nel-partner Nikola steg i tidlig handel, men snudde ned og falt til slutt 0,82 prosent på ukens første handelsdag.

Frykt, gull, olje og renter

VIX, populært omtalt som fryktindeksen, falt 0,14 prosent til 26,34 punkter.

Gullprisen gikk ved stengetid for 1.884,80 dollar, opp 0,99 prosent.

Nordsjøoljen var ved stengetid opp 1,58 prosent til 42,44 dollar pr. fat, og amerikansk lettolje steg 1,19 prosent til 40,57 dollar pr fat.

Tiåringen steg marginal 0,09 basispunkter til 0,659 prosent.