Oslo Børs åpner ned - Arcus suser opp etter fusjonsnyheter

Oslo Børs synker i åpningen tirsdag.

Etter en halvtimes handel står hovedindeksen i 848,80, ned 0,32 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 425 millioner kroner.

Oljeprisen

Et fat brentolje koster ved 09.30-tiden tirsdag 42,24 dollar pr. fat, ned 0,54 prosent for dagen. Det er omtrent 0,12 dollar lavere enn ved stengetid på Oslo Børs mandag. WTI-oljen er ned 0,55 prosent til 40,33 dollar.

Mer enn 1 million mennesker har omkommet som følge av coronaviruset, viser en fersk Reuters-rapport tirsdag. Rapporten fremhever også at økningen i antall smitte- og dødstilfeller preger etterspørselssiden, mens økt produksjon i Libya påvirker tilbudssiden.

«En økning i antallet smittetilfeller fra coronaviruset blir sett på som en mulig trussel i den pågående etterspørselsinnhentingen, mens tilbudet fra Libya er tilbake i en ugunstig tid. Produksjonen i Libya har økt, med nesten tregangeren, fra 90.000 fat pr. dag til 250.000 fat pr. dag», skriver analytikerne i ANZ i en oppdatering tirsdag, melder TDN Direkt.

Rett opp

Arcus-aksjen spretter opp til 43,10 kroner. Selskapet meldte i morgentimene tirsdag at det slår seg sammen med Altia for å danne en ny nordisk spritgigant.



Norwegian stiger til 0,9256 kroner. HSBC nedjusterte tirsdag morgen kursmålet på aksjen til 0,25 kroner fra tidligere 0,3 kroner, ifølge Reuters.

Oppdrettsteknologileverandøren Akva Group stiger til 71,80 kroner. Selskapet melder tirsdag at det skal starte tilbakekjøp av egne aksjer.

NEXT Biometrics har en positiv start på dagen og stiger til 2,585 kroner. Selskapet har mottatt en oppfølgingsordre på fra Newland Payment Technolocy for 6.000 FAP20-sensorer, går det frem av en børsmelding tirsdag.

I rødt

Borr Drilling dundrer ned til 6,20 kroner. Tor Olav Trøims kriserammede selskap melder tirsdag at det utsetter tegningsfristen igjen.



Equinor er svakt ned til 137,5 kroner. Det til tross for at selskapet melder at «West Hercules» har boret frem mer olje vest for Framfeltet.

Hydrogenaksjen Nel hadde en positiv børsdag mandag, men synker til 16,940 kroner. Aksjen er hittil i år opp over 90 prosent, men har fått et slag etter at det har stormet rundt storpartneren Nikola i USA.

De relativt nynoterte Aker-selskapene Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture , falt markant mandag og fortsetter nedturen tirsdag morgen. Vindselskapet er ned 19 prosent den siste uken, mens Aker Carbon er ned 18,3 prosent de siste syv dagene.