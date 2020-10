Straffes knallhardt i aksjemarkedet etter nye tall

Onsdag peker pilen ned på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 847,81 poeng, ned 0,3 prosent.

Et fat Nordsjøolje omsettes for 41 dollar, opp 0,5 prosent. «Oppblomstringen i antall smittetilfeller i enkelte regioner er tydeligvis ikke bra for markedssegmentet. Etterspørselen er et problem i markedet og tilbudssiden gjør situasjonen verre», skriver ING Economics i et notat.

Equinor faller 2,1 prosent til 131,65 kroner mens Aker BP faller 1,0 prosent til 143,85 kroner.

SoftOx Solution hadde inntekter på 7,5 millioner kroner de første seks månedene i 2020, opp fra 2,6 millioner samme tid i fjor. Resultat før skatt ble et underskudd på 17,1 millioner kroner, hvilket er en forverring på åtte millioner i forhold til de første seks månedene i 2019. Ledelsen i SoftOx venter lavere salg i tredje kvartal enn det foregående.

Aksjen faller 17 prosent til 56 kroner.

Goodtech og Peab skal bygge ut Sydvatten-vannverket Vombverket. Det er Åland-baserte Goodtech Environmental Solutions som er tildelt en maskin- og prosessentreprise av Peab. Utbyggingskontrakten er verdt 55 millioner svenske kroner for Goodtech.

Goodtech stiger 10,3 prosent til 8,05 kroner.

Pareto Securities anbefaler kjøp av aksjer i Ice Group samtidig som kursmålet, ifølge TDN Direkt, heves fra 23 til 28 kroner. For litt over en uke siden jekket DNB Markets opp kursmålet på samme aksje fra 29 til 35 kroner samtidig som analytiker Frank Maaø gjentok sin kjøpsanbefaling på aksjen. Navnet på analysen fra Maaø var rett og slett «klar for en dobling».

Aksjen klatrer 13,5 prosent til 19,40 kroner.

Tor Olav Trøim tegner seg for 23 millioner kroner i emisjonen til det kriserammede riggselskapet Borr Drilling . Han vil etter dette eie 14,2 millioner aksjer i selskapet, noe som representerer en eierandel på 6,8 prosent. Før emisjonen satt han på omtrent 6,1 prosent av aksjekapitalen.

Aksjen faller 12,2 prosent til 5,55 kroner.

På taperlisten finner vi flere grønne aksjer. Quantafuel faller 3,2 prosent til 55,40 kroner, Aker Carbon Capture er ned 2,5 prosent til 5,63 kroner mens Aker Offshore Wind faller 1,4 prosent til 4,44 kroner.