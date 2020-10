Oslo Børs åpner svakt opp

Oslo Børs stiger i åpningen torsdag.

Etter 20 minutters handel står hovedindeksen i 856,28 poeng, opp 0,02 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 320 millioner kroner.

Oljeprisen

Et fat brentolje koster torsdag morgen 42,30 dollar pr. fat, opp 0,4 prosent for dagen. Det er 0,60 dollar høyere enn da børsen stengte onsdag. WTI-oljen er opp 0,9 prosent til 40,18 dollar.

Investorene venter på enighet i diskusjonene om en ny stimulipakke på 2.200 milliarder kroner i USA. Mnuchin kontret onsdag demokratenes forslag om en stimulansepakke på 2,2 billioner dollar onsdag, med et forslag på 1,6 billioner dollar, ifølge Reuters.

Økende produksjon fra OPEC har også lagt press på markedet. Reuters melder om at produksjonen har økt med 160.000 fat per dag i september sammenlignet med august, i tillegg til at libysk og iransk eksport vokste.

«Økt tilbud fra OPEC+ vil gjøre at de risikerer rebalanseringen. Markedet kjemper fortsatt med svak etterspørsel», skriver ANZ Research i et notat CNBC refererer til.

Equinor faller etter melding om opptrapping av sokkelstreiken som vil ramme Johan Sverdrup-feltet. Aker BP faller også.

Biotek stiger

Ultimovacs stiger etter positive resultater fra den første testen på 20 pasienter i sin pågående USA-baserte kliniske fase 1-studie.

«Resultatene bekrefter oppnåelse av de primære endepunktene for sikkerhet og toleranse, og indikerer initiale tegn på klinisk respons», heter det i børsmeldingen.

BerGenBio klatrer også i åpningsminuttene på børs. Selskapet meldte i går kveld at det får godkjenning for coronastudie i India, og får dermed fortsette med fase II-studien for å vurdere effekten og sikkerheten av bemcentinib for behandling av Covid-19 hos innlagte pasienter.

SAS-aksjen brukte en dag på å komme seg tilbake til noenlunde normal kurs etter de ekstreme utslagene som førte til børspausen tirsdag. I dag stiger imidlertid aksjen til godt over det dobbelte av tidligere normalverdi på rundt 2 kroner.

Av andre aksjer som stiger i åpningsminuttene torsdag er Shelf Drilling er også opp ved starten av handelsdagen. Det er ingen spesifikke nyheter som bidrar til oppgangen.

Kongsberg Gruppen har fått hevet kursmål fra Pareto, og stiger etter oppjusteringen. REC Silicon meldte i morges at det slipper unna Skatteetatens klamme hånd. Investorene responderer med å sende aksjen opp i åpningen torsdag.

Selvaag Bolig rapporterte et godt tredje kvartal torsdag morgen. Aksjen stiger smått etter nyheten.

Faller

Tor Olav Trøims Borr Drilling hentet i går langt mindre enn de håpet på i en emisjon. Trøim selv noterte seg for aksjer for 23 millioner. Selskapet er helt i toppen av taperlisten torsdag morgen.

Det har stormet rundt Insr Insurance den senere tiden. Konsernsjef Espen Husstad «ber på sine knær» og er kritisk til finanstilsynets vurderinger. Aksjen fortsetter fallet torsdag.

Røkkes Aker Carbon Capture fortsetter fallet fra de siste dagene. Quantafuel fortsetter det jevne fallet vi har sett de siste tre ukene.

Andre aksjer som faller er Subsea 7 , SoftOx Solutions og PGS .