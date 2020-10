Svak september for høyrente

Bank of Americas indeks for rentepåslaget for amerikansk høyrentegjeld steg i september fra 5,0 til 5,5 prosentpoeng, mens en tilsvarende indeks for eurodenominerte obligasjoner økte fra 4,5 til 4,8 prosentpoeng. Oppgangen var størst i de mest spekulative segmentene av markedet.

Blant høyrentefondene tapte Nordea Global High Yield 1,2 prosent i løpet av september, og Nordea European High Yield var nesten like mye ned. Produkter fokusert på norske og nordiske kredittobligasjoner var derimot hovedsakelig i pluss. For eksempel la Alfred Berg Nordic High Yield på seg 0,7 prosent.

I tillegg opplyste ratingbyrået Fitch forrige torsdag at det globale antallet selskaper som ikke klarer å betjene sin gjeld er på vei opp. I august var det snakk om 14 store nye mislighold, noe som bragte totalen hittil i år til 42. Dersom trenden fortsetter, blir årets nivå langt høyere enn den forrige toppen, som ble satt i kriseåret 2009.

Fitch tror selv at BNP-veksten vil avta i tiden fremover, og at USA og Europas økonomier ikke vil hente seg fullstendig inn fra coronakrisen før i henholdsvis fjerde kvartal 2021 og fjerde kvartal 2022. Og dette er hovedscenarioet. I et scenario hvor de etablerte økonomiene gjeninnfører nedstengninger på et nasjonalt nivå, vil utviklingen bli betydelig verre. Uansett ventes de høye misligholdene å vedvare, i alle fall ut året og kanskje inn i 2021.

Hittil i år har 20 av de 42 obligasjonsmisligholdene funnet sted i Nord-Amerika, mens Latin-Amerika står for 13, og resten av verden bidro med de resterende ni. Blant sektorene har transport, detaljhandel og råvarer slitt mest med å betjene sin gjeld. Disse omfatter bransjene som direkte er blitt hardest rammet av Covid-19, særlig flyselskaper og kjøpesentre, pluss de som taper på det kraftige fallet i olje- og gassprisene.

Her i landet viser SSBs statistikk at antallet åpnede konkurser i næringslivet steg til 252 i de fire ukene frem til 20. september. Det er imidlertid godt under årets foreløpige topp, som ble satt tidlig i mars. Siden begynnelsen av 2009 er rekorden på 533. Den stammer fra mars i det samme året, da den globale finanskrisen herjet som verst.

Også bankaksjene gir gode signaler om kredittkvaliteten i ulike områder. I forrige måned ble investorene langt mer skeptiske til Europa, der Euro Stoxx Banks-indeksen stupte hele 17 prosent. Bransjens største, HSBC, har nå en pris/bok-ratio på bare 0,40, noe som tyder på at markedet venter enorme avskrivninger i utlånsportføljen. I tillegg kommer juridisk risiko knyttet til anklager om hvitvasking av penger. Franske BNP Paribas og Credit Agricole, som er henholdsvis nummer to og nummer tre i Europa, handles med enda større rabatter til bokført egenkapital. Og spanske Banco Santander, som er fjerde størst, har en pris/bok-multippel på bare 0,33. Disse tallene lover ikke godt for hverken disse finansgigantene eller andre store eiere av europeisk gjeld.

Igjen er Norge i langt bedre form. Markedslederen DNB har ifølge Bloomberg en pris/bok på mer normale 0,91, selv etter et kursfall på nesten åtte prosent i september.