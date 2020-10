Oslo Børs går sidelengs

Etter en stort sett nedadgående trend de første par timene, har stemningen snudd opp igjen på Oslo Børs.

Hovedindeksen står i skrivende stund (i 12.30-tiden) i 856,31, opp 0,03 prosent, og aksjer og egenkapitalbevis er hittil omsatt for 1.398 millioner kroner.

Toneangivende Europa-børser trekker oppover. Britiske FTSE 100 stiger nærmere én prosent, mens tyske DAX og franske CAC 40 legger på seg hhv. 0,2 og 0,75 prosent.

Wall Street steg i går på optimisme rundt forhandlingene om en ny finanspolitisk krisepakke fra Kongressen, og optimismen fortsetter i torsdagens førhandel – som peker mot ny oppgang fra start.

Finansminister Steven Mnuchin kontret onsdag demokratenes forslag om en pakke på 2.200 milliarder dollar med et forslag på 1.600 milliarder dollar.

Oljeprisene trekker ned

Forhandlingene om krisepakken preger også oljemarkedet, men det samme gjør bekymringer for etterspørselen. Bekymringene henger sammen med coronaviruset, men også økende OPEC-produksjon.

For eksempel er produksjonen i Libya på vei tilbake – på et ganske ugunstig tidspunkt

«Økt tilbud fra OPEC+ vil gjøre at de risikerer rebalanseringen. Markedet kjemper fortsatt med svak etterspørsel», skriver ANZ Research ifølge CNBC i et notat.

Brent for desember-levering omsettes for 42,06 dollar fatet, som tilsvarer et fall på 0,6 prosent så langt i dagens handel. WTI-oljen er ned 0,7 prosent til 39,93 dollar fatet.

På Oslo Børs faller Equinor 0,8 prosent til 131,70 kroner etter meldingen om en opptrapping av streiken på norsk sokkel, der blant annet Johan Sverdrup-feltet vil bli rammet.

Aker BP er marginalt opp til 146 kroner, mens DNO er ned 1,2 prosent til 4,56 kroner.

Skattelettelse i REC

Blant dagens mest omsatte merker vi oss REC Silicon , som spretter opp 10,3 prosent til 4,25 kroner etter at Skatteetaten har droppet skattesaken fra perioden 2009-11.

Beslutningen reduserer RECs kortsiktige gjeld med omkring 26,5 millioner dollar.

Vi merker oss også Ultimovacs , som klatrer hele 17,2 prosent til 61,40 kroner. Selskapet med blant andre Bjørn Rune Gjelsten og Stein Erik Hagen på eiersiden har mottatt positive resultater fra første test av 20 pasienter i sin pågående USA-baserte kliniske fase 1-studie.

DNB Markets har reagert med å løfte kursmålet og gjenta kjøpsanbefalingen.

Videre markerer Kongsberg Gruppen seg positivt med 3,7 prosent oppgang til 145,20 kroner etter at Pareto har høynet kursmålet.

Blant øvrige positive tungvektere stiger Nel 2,6 prosent til 17,40 kroner og Bakkafrost 2,6 prosent til 617 kroner.

Sveaas i maktkamp

På den negative siden finner vi Insr Insurance Group , der maktkampen pågår for fullt i forkant av mandagens svært avgjørende generalforsamling.

Kistefos, som har 8,9 prosent eierandel, er klare på at aksjonærene har mer å hente ved å droppe Storebrand-salget – og vil bytte ut både ledelse og styre.

Aksjen faller 17,3 prosent til 1,23 kroner på relativt høyt volum.

Blant tungvektere som ser rødt finner vi Telenor , DNB , Yara og Norsk Hydro , men alle faller med heller beskjedne 0,1-0,4 prosent.

Borr til bunns

Sammen med Insr Insurance i toppen av taperlisten finner vi Tor Olav Trøims Borr Drilling , som i går hentet langt mindre enn håpet i en emisjon. Trøim selv noterte seg for aksjer for 23 millioner kroner.

Aksjen faller over 14 prosent til 4,50 kroner.

Tilbake på vinnerlisten figurer SAS SAS-NOK ganske høyt. Aksjen brukte en dag på å komme seg tilbake til noenlunde normal kurs etter ekstremutslagene som utløste børspausen tirsdag.

I dag stiger aksjen 7,5 prosent til 3,60 kroner, godt over det dobbelte av tidligere normalverdi på rundt 2 kroner.

Merkur Market-noterte Zenith Energy er opp 10,8 prosent til 4,5 øre.

Vi tar også med BerGenBio , som klatrer 4,9 prosent til 29,95 kroner etter meldingen i går kveld om godkjenning for coronastudie i India.