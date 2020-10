Pundsmell etter at EU flesker muskler

Så mye for sterkere pund. Torsdag sank kursen markert etter dårligere utsikter for livet etter EU.

Den britiske valutaen styrket seg tidligere i uken basert på at en Bank of England-topp var negativ til negative renter og på positive lyder fra EUs handelsdelegasjon om Brexit-forhandlingene.

Torsdag ble imidlertid kursen sendt ned etter at EU gikk til rettslige skritt mot Storbritannia etter at britenes Internal Markets-lovforslag går på tvers av hva landet tidligere har forpliktet seg til overfor EU. Dessuten skal det være uenighet om statsstøtte.

– Jeg vil antyde at det er ytterligere nedside for pundet basert på disse nyhetene, sier Neil Jones, sjef for valutasalg i Mizuho, til Reuters.

En no-deal ser mer sannsynlig ut enn forventningene over de siste par ukene skulle tilsi, mener han.

Pundet kostet rundt 12 kroner torsdag ettermiddag etter å ha vært oppe på 12,20 kroner før forrige helg.

Dollaren svekket seg i andre kvartal, men forvaltere av valutareserver kjøpte ifølge BNP Paribas den amerikanske valutaen for å glatte ut bevegelsene. Dermed sank dollarens andel av reservene med bare et halvt prosentpoeng til 61,26 prosent. EUR, CAD og AUD økte samlet sine andeler tilsvarende, ifølge IMFs database.