REC-rally da børsen så rødt

Hovedindeksen på Oslo Børs endte på 852,73 torsdag, etter en nedgang på 0,39 prosent.

Aksjer og egenkapitalbevis ble omsatt for 3.566 millioner kroner.

Toneangivende Europa-børser utvikler seg blandet. Britiske FTSE 100 er omtrent uendret, mens tyske DAX og franske CAC 40 er hhv. ned 0,2 og opp 0,4 prosent.

Wall Street steg i går på optimisme rundt forhandlingene om en ny finanspolitisk krisepakke fra Kongressen, og optimismen fortsatte fra start i torsdagens handel.

Finansminister Steven Mnuchin kontret onsdag demokratenes forslag om en pakke på 2.200 milliarder dollar med et forslag på 1.600 milliarder dollar.

Oljeprisene tynger

Forhandlingene om krisepakken preger også oljemarkedet, men det samme gjør bekymringer for etterspørselen. Bekymringene henger sammen med coronaviruset, men også økende OPEC-produksjon.

For eksempel er produksjonen i Libya på vei tilbake – på et ganske ugunstig tidspunkt.

Brent for desember-levering omsettes for 40,70 dollar fatet, som tilsvarer et fall på 3,8 prosent så langt i dagens handel. WTI-oljen er ned 4,2 prosent til 38,52 dollar fatet.

På Oslo Børs falt Equinor 2,5 prosent til 129,50 kroner etter meldingen om en opptrapping av streiken på norsk sokkel, der blant annet Johan Sverdrup-feltet vil bli rammet.

Aker BP falt 0,6 prosent til 145,05 kroner, mens DNO endte ned 3,0 prosent til 4,48 kroner.

REC-rally på skattelette

Blant dagens mest omsatte merker vi oss REC Silicon , som spratt opp 19,2 prosent til 4,59 kroner etter at Skatteetaten har droppet skattesaken fra perioden 2009-11.

Beslutningen reduserer RECs kortsiktige gjeld med omkring 26,5 millioner dollar.

Pareto Securities skriver ifølge TDN Direkt i en oppdatering at dette reduserer risikoen for at selskapet kan komme i brudd med lånebetingelsene.

Vi merker oss også Ultimovacs , som klatret 9,9 prosent til 57,60 kroner. Selskapet med blant andre Bjørn Rune Gjelsten og Stein Erik Hagen på eiersiden har mottatt positive resultater fra første test av 20 pasienter i sin pågående USA-baserte kliniske fase 1-studie.

DNB Markets reagerte med å løfte kursmålet og gjenta kjøpsanbefalingen.

Videre markerte Kongsberg Gruppen seg positivt med 2,1 prosent oppgang til 143 kroner etter at Pareto høynet kursmålet.

Blant øvrige positive tungvektere steg Nel 4,0 prosent til 17,63 kroner på dagens høyeste volum, mens Merkur Market-noterte Kahoot! la på seg 6,6 prosent til 45,80 kroner.

Vi tar også med Scatec Solar , som markerte seg positivt med 2,3 prosent oppgang til 221 kroner. Oppgangen kom dagen etter at Nordea-analytiker Jørgen Bruaset jekket opp kursmålet fra 190 til 235 kroner.

Spekulerer i maktkamp

På den negative siden finner vi Insr Insurance Group , der maktkampen pågår for fullt i forkant av mandagens svært avgjørende generalforsamling.

Kistefos, som har 8,9 prosent eierandel, har vært klare på at aksjonærene har mer å hente ved å droppe Storebrand-salget – og vil bytte ut både ledelse og styre.

Aksjen falt 22,3 prosent til 1,16 kroner på relativt høyt volum.

De seneste seks handelsdagene har det blitt omsatt aksjer i det skadeskutte selskapet for 177,8 millioner kroner, hvorav Nordnet-kundene har stått for over 70 prosent.

Blant tungvektere som ser rødt finner vi Telenor, DNB, Yara og Norsk Hydro, men alle falt med heller beskjedne 0,5-1,1 prosent.

Protector skjøt fart

Sammen med Insr Insurance i toppen av taperlisten finner vi Tor Olav Trøims Borr Drilling , som i går hentet langt mindre enn håpet i en emisjon. Trøim selv noterte seg for aksjer for 23 millioner kroner.

Aksjen falt 13,3 prosent til 4,55 kroner.

Vi merker oss videre at Aker Solutions endte ned 5,9 prosent til 8,72 kroner.

Øverst på vinnerlisten finner vi Goodtech , som steg hele 21,4 prosent til 9,35 kroner etter at styremedlem og Skagen-gründer Åge Westbø økte sin eksponering i selskapet.

I ettermiddag ble det kjent at Fram Realinvest (Torstein Tvenge) har solgt alle sine 1.449.948 Goodtech-aksjer til kurs 8,3965 kroner, og dermed innkassert nesten 12,2 millioner kroner.

Vi tar også med Protector Forsikring , som avanserte 8,5 prosent til 49,35 kroner etter at Pareto høynet kursmålet. Meglerhuset har nesten tredoblet estimatet for inntjening per aksje i tredje kvartal.