Brukerbasert skatt for Facebook og Google?

Advokat Torgeir Fjeldsgaard - SANDS Foto: SANDS

Vil Norge innføre en egen digital skatt for disse? Det har i snart to år pågått et internasjonalt samarbeid for å få på plass en langsiktig omforent løsning for beskatning av digitale virksomheter. Målsetningen er at det skal skje i 2020, men det forutsetter at man oppnår enighet.

Fra 1928 til 2008 har reglene for beskatning av multinasjonale selskaper hatt en rolig utvikling. Finanskrisen ble en vekker for mange lands myndigheter; utviklingen av skattesystemene har ikke holdt tritt med globaliseringen. Til tross for skatteavtaler og regler for internprising har fortsatt mange store multinasjonale selskaper endt opp med å betale svært lave skatter. OECD startet derfor BEPS-prosjektet (Base Erosion and Profit Shifting) som varte frem til 2015. Formålet var å sikre beskatning av overskudd der verdiene ble skapt og man ville hindre skatteflukt.

Fysisk tilstedeværelse

Reglene om fordeling av beskatningsretten mellom land ble ikke endret. Det enkelte lands beskatningsrett avhenger fortsatt av en form for fysisk tilstedeværelse. Har et selskap fabrikk i Norge så kan Norge skattlegge overskuddet ved fabrikken. Men selskap bak sosiale medier, søkemotorer og online markedsplasser (Facebook, Google, Airbnb osv) behøver ikke noe fysisk tilstedeværelse. De kan nå ut til norske brukere, samle og utnytte dataene fra dem, drive markedsføring og bygge varemerket sitt i Norge over nettet. Hvis verdier skapes ved at norske brukere ser annonser for varer eller tjenester i sosiale medier, blir det da rettferdig at inntekter bare beskattes der selskapet har fysisk tilstedeværelse? De fleste lands myndigheter mener ikke det.

OECD startet et bredt internasjonalt arbeid i 2019 der 138 land ble invitert til å delta. I oktober 2019 sendte OECDs sekretariat et forslag til rammeverk på høring. Det legges opp til en tilnærming i to pilarer; (i) en ny modell for fordeling av beskatningsrett mellom land og (ii) et globalt minste skattenivå for multinasjonale selskaper uavhengig av organisering og lokalisering.

En ny modell for fordeling av beskatningsrett vil innebære at tech-selskaper som i dag bare betaler skatt av overskudd der det har fysisk tilstedeværelse nå må fordele overskudd og betale skatt til markedsjurisdiksjonen, altså der brukerne er. Dette vil i så fall innebære at Norge kan skattlegge tech-selskaper for verdien av norsk aktivitet. Forslagene er komplekse.

Egne regler

Flere land har ikke hatt tålmodighet til å vente på OECDs løsning, og har innført egne regler. Frankrike har innført «Digital Service Tax» på 3 prosent av omsetning som kan knyttes til aktiviteter fra franske brukere. Slike løsninger har flere utfordringer. Det vil innebære en særbehandling av digitale selskaper der man skattlegger beregnet omsetning og ikke overskudd. Selskapene må dermed betale skatt selv om man går med underskudd i det aktuelle landet. De risikerer også dobbeltbeskatning så lenge nye og gamle regler fortsetter å gjelde parallelt. I tillegg vil selskapene kunne få store rapporteringsutfordringer for å avklare hvor stor del av omsetningen som knyttes til den enkelte jurisdiksjon.

Innføring av egne løsninger har allerede vist seg å skape utfordringer på et politisk plan. Den franske tilnærmingen falt nemlig ikke i god jord i USA, som regnet dette som diskriminering mot amerikanske selskaper. Som mottiltak truet USA med å ilegge 100 prosent toll på franske produkter som for eksempel vin. Frankrike valgte derfor å avvente innkreving av skatten til utfallet av OECDs arbeid i 2020.

Blir det enighet?

Om man får på plass en endelig løsning i 2020 er fortsatt usikkert. OECD vil presentere et «blueprint» på regelverk på G20-møtet nå i oktober, men det er uklart om det vil oppnås enighet om fordelingsmekanismene gjennom forhandlinger mellom landene. Her vil det naturlig bli tautrekking mellom land som må gi fra seg beskatningsgrunnlag og land som vil ha større del av overskuddet. USA som stor tech-nasjon har selvsagt interesse i dette, men står foran et presidentvalg og vil derfor være tilbakeholden med å binde seg nå. Utfallet av valget vil også kunne ha betydning i forhandlingene.

Dersom det ikke skulle komme på plass et forslag i år og flere land innfører egne løsninger vil det kunne medføre kaotiske tilstander med strid mellom landene rundt skatt og toll. Siv Jensen signaliserte i januar at Norge bør ta initiativ til å innføre regler dersom det ikke kommer en internasjonal løsning i 2020. Mye taler imidlertid for at Norge bør avvente en internasjonal løsning.