Tokyo-børsen kom i gang igjen fredag etter at all handel ble innstilt hele dagen i går grunnet tekniske problemer.

Nikkei var opp, men snudde raskt ned på meldingen om at USAs president Donald Trump er smittet av coronaviruset. Indeksen er nå i rødt med 0,8 prosent til 22.997,50, mens den bredere Topix-indeksen går tilbake med 1,15 prosent til 1.606,80.

Tidligere i dag kom det frem at arbeidsledigheten i landet har nådd sitt høyeste nivå på tre år: 3,0 prosent.

Flatt på Wall Street

Straits Times i Singapore faller 0,9 prosent, mens Sydney-børsen er ned 1,3 prosent, og tynges også av skuffende tall for detaljhandelen.

Børsene i Kina, Hongkong, Taiwan, Sør-Korea og India er alle stengt fredag.

Wall Street endte lite endret torsdag, etter at investorene fulgte spent med utviklingen rundt krisepakken fra Kongressen. En pakke på 2.200 milliarder dollar har passert Representantenes Hus, men går neppe gjennom Senatet, der Republikanerne har flertallet.

Følg Asia-børsene her.

Trump: Jeg har fått corona

Sent i går kveld lokal tid ble det kjent at president Donald Trump har gått i karantene etter at hans nære rådgiver Hope Hicks har testet positivt for coronaviruset.

Senere har Trump selv bekreftet på Twitter at både han og konen Melania er smittet, og Dow Jones-futures har reagert med å stupe over 500 poeng.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

S&P 500-futures og Nasdaq 100-futures er også i negativt territorium.

Legen i Det hvite hus, Sean Conley, bekrefter smitten i en melding, og legger i denne til at paret «planlegger å holde seg i huset gjennom sin rekonvalesens».

Samtidig understreker Det hvite hus at Trump og konen føler seg vel, og at presidenten vil utføre sine plikter som vanlig under karantenen.

Oljeprisen tar et svalestup

Oljeprisene var omtrent på nivåene ved stengetid på Oslo Børs i går da Trump-meldingen kom, men har dykket markant ned i negativt terreng.

Brent desember-olje faller 2,4 prosent til 39,98 dollar, mens WTI-oljen er ned 2,5 prosent til 37,76 dollar fatet.

Oljemarkedet er stadig preget av bekymringene for etterspørselen – grunnet coronaviruset, og det hjelper ikke at OPEC-medlemmer som Libya kommer tilbake med produksjon.

OPECs produksjon steg med 160.000 fat per dag fra august til september.

«De fundamentale forholdene i oljemarkedet er ikke oppmuntrende...ettersom tilbudet stiger og etterspørselsutsiktene ser bleke ut», skriver ANZ Research ifølge CNBC i et kundenotat.