First-forvalter Martin Mølsæter: Klare bobletendenser ved børsnoteringer

First-forvalter Martin Mølsæter:

Som Robert Næss skrev i denne spalten for en uke siden, har det vært svært lønnsomt å kunne være med på børsintroduksjoner og selge seg ut på sluttkurs første handledag. Han regnet seg frem til at man i gjennomsnitt har fått 21 prosent siden 1999 ved å være med på alle børsnoteringer over 100 millioner dollar i verden, og så mye som 74 prosent så langt i 2020. Dette har naturlig nok medført ekstra stor interesse for å være med på børsintroduksjoner akkurat nå.

En gammel tommelfingerregel sier at vi som investorer skal kreve en 10 prosent rabatt ved børsintroduksjoner. Rabatten er der for å ta hensyn til informasjonsasymmetrien mellom ledelsen i selskapet og de nye investorene. Ledelsen, og de opprinnelige eierne, har insentiv til å rosemale utsiktene, og det kan medføre at inntjeningsestimatene systematisk er for høye. Derfor krever investorene en rabatt som kan ta høyde for dette. I tillegg pleier likviditeten å være relativ dårlig de første ukene etter notering, blant annet fordi de involverte analysehusene er i såkalt black out-periode og er forhindret fra å skrive analyser. Derfor må man ha likviditetsrabatt også.

Hvis vi går mer detaljert til verks og ser kun på børsintroduksjoner i Norden, viser det seg at selskaper med en børsverdi på under cirka 3 milliarder kroner har gitt best avkastning. Dette er nok fordi de går under radaren til de større profesjonelle fondene på grunn av størrelse og likviditet. Statistikken viser også at hvis forretningsmodellen er litt vrien å forstå, som man ofte ser innenfor teknologi, får man i gjennomsnitt ekstra bra avkastning. Det har nok å gjøre med at investorene krever en enda større rabatt fordi informasjonsasymmetrien kan slå ekstra ut i forhold til eksempelvis et eiendomsselskap, hvor det er lettere å anslå verdien uten å høre for mye på ledelsen i selskapet.

Dessverre er det sjeldent at det tilbys en stor, gratis lunsj i finansverdenen. Hvis du som privatperson tegner deg i i de mest attraktive børsintroduksjonene, får du som oftest ingen tildeling overhodet eller maks 5 prosent av beløpet du ønsket å tegne deg for. Men du vil få betydelig høyere tildeling når det går dårlig. Da ender du fort opp med at du i ni av ti børsintroduksjoner får ingen eller bare litt gevinst, mens du taper betydelig på de dårlige. I sum et resultat som er milevis unna gjennomsnittsavkastningen på slike transaksjoner.

Vi som aksjefond får som oftest betydelig større tildeling enn privatpersoner, blant annet fordi vi blir involvert i transaksjonene på et tidligere tidspunkt og kan til en viss grad være med på å utforme vilkårene.

Hvis man tegner seg for et betydelig større beløp enn det man har råd til å betale – som mange har begynt å gjøre de seneste månedene – kan man gå på en kjempesmell om en av dealene går surt og man får mye høyere tildeling enn det man håpet på. Da skal «alle» ut første dagen, noe som kan medføre kollaps i aksjekursen.

De siste månedene har vi sett overraskende mange transaksjoner som har gitt høy avkastning. Da bør man være ekstra på vakt i tiden fremover. Investorene har lett for å bli for risikovillige og være med på alle transaksjoner litt ukritisk og med altfor store beløp. Da fremstår interessen for hver børsnotering kunstig høy for meglerhusene som er hyret inn for å sette riktig pris, og prisen blir fort satt for høyt. I tillegg ser det nå ut som om flere selskaper oppnår betydelig bedre prising ved å gå på børs enn ved å selge seg til et annet selskap eller private equity. Da blir det ekstra stor interesse for å børsnotere seg. Det er også et klart faretegn.