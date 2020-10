Wall Street åpner markant opp

Umiddelbart ser det slik ut i åpningshandelen for de ledende indeksene:

Dow Jones stiger 0,66 prosent til 27.868,29 poeng.

S&P 500 løftes 0,69 prosent til 3.371,09 poeng.

Nasdaq går opp 0,85 prosent til 11.167,17 poeng.

Fredag ble markedene senket av den overraskende meldingen om at president Donald Trump var smittet av coronaviruset. Det når kun en måned til valget gjenstår. Det skapte mye usikkerhet om hvordan valgkampen vil bli videre.

Det vet man ikke sikkert fortsatt, men rapportene tyder på at Trump er på bedringens vei og at han bli skrevet ut fra sykehus i løpet av dagen. Trump er hvert fall friskt nok til å dundre løs på Twitter. I dag har han kommet med flere oppfordringer:

– BEKJEMP DE KORRUPTE FALSKE MEDIENE. STEM!, lyder en melding.

– BESKYTT DET ANDRE GRUNNLOVSTILLEGGET. STEM!, lyder en annen, med henvisning til grunnlovstillegget som gir amerikanerne rett til å eie og bære våpen.

– BESKYTT DET BESTÅENDE. STEM!, heter det i en melding, mens en annen lover amerikanerne billigere helsetjenester.

For øvrig er markedene glade for å høre at Nancy Pelosi, speaker i Representantenes hus, søndag sa at det var fremgang i samtalene med finansminister Steve Mnuchin om nye støttepakker