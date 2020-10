Østnor ser ikke hva som skal løfte kronen

Selv om kronen gjenvant noe av det tapte i forrige uke, ser ikke DNB Markets hva som skulle klare å ta drajobben videre med det første.

I sin ukesoppsummering skriver valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets at kronen i det siste nærmest har fungert som en indikator for det generelle risikosentimentet. Det gjelder fortsatt. Derfor ble kronen den suverent svakeste G10-valutaen i september. Og derfor fikk kronen mandag et lite løft på redusert fare for at president Donald Trump blir slått helt ut av sin corona.

I forrige uke kom også nyheten om at Norges Bank trapper ned sine daglige kronekjøp uventet mye. Normalt ville mye av det oppveies av at bevegelsen gikk motsatt vei for oljeselskapene, som må betale sin skatt i norske kroner. Den ekstra skatteletten som ble vedtatt for oljebransjen før sommeren gjør imidlertid at denne motsatte effekten for tiden er svakere, skriver Østnor.

DNB Markets regner med omtrent samme daglige kronekjøp ut året, men også at statsbudsjettet for 2021 vil indikere lavere kjøp neste år. Dette skyldes dels at finanspolitikken vil være mindre ekspansiv, og dels at oljeselskapene igjen må kjøpe kroner for å betale sin skatt.