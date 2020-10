Vill volatilitet i energimarkedet

Få dager etter hans lite imponerende debatt med Joe Biden, erklærte president Donald Trump at han og konen Melania var smittet av det han liker å kalle «Kina-viruset». Igjen var den tidligere reality TV-stjernen i publikums og markedenes fokus. Brentprisen stupte til 38,79 dollar fatet fredag ettermiddag, mens verdien av naturgass sank med opptil 6,1 prosent.

Trump, som befinner seg i høyrisikosegmentet for Covid-19, ble umiddelbart sendt til et militært sykehus, og det tok ikke lang tid før amerikanernes Store Leder var på bedringens vei. På mandag fjernet han sin maske og var igjen tilbake i Det hvite hus.

Den lynraske innhentingen bidro til at energimarkedet fikk en solid rekyl. Ved 11-tiden på tirsdag var Brent- og naturgassprisen opp med henholdsvis syv og 13 prosent fra fredagens bunn. Så store bevegelser hører til sjeldenhetene, særlig for oljeprisen. Verdien av Brent råolje har i de seneste fire månedene nesten konsekvent holdt seg i intervallet 40-45 dollar, og de daglige endringene er vanligvis under to prosent.

Også i aksjemarkedet har volatiliteten vært høy. Energiindeksen på Oslo Børs avsluttet september på 128,96, sank deretter med 2,2 prosent, og har siden steget med 3,7 prosent. For oljeserviceindeksen utgjorde ned- og oppturen henholdsvis 1,3 og 6,4 prosent. At begge nå er høyere enn før Trumps coronasmitte ble kjent, kan tyde på at investorene priser inn en større sjanse for at republikanernes kandidat vinner. Trump er som kjent langt mer avslappet enn Biden, når det gjelder miljøkrav og begrensninger på olje- og gassboring, noe som er positivt for olje- og oljeserviceaksjer. Kanskje Trumps kamp med det lumske viruset har gitt ham en ekstra fjær i hatten og skapt sympati blant deler av USAs befolkning.

På etterspørselssiden hersker det imidlertid fortsatt mye usikkerhet. Globalt fortsetter antallet nye coronasmittede å stige, og dette reduserer sjansene for at flere økonomier åpnes opp og normaliseres. Et syvdagers glidende snitt var på mandag rekordhøye 298.067, syv prosent mer enn for en måned siden. Tilsvarende for antallet nye coronadødsfall steg til 5.087, mer enn noen gang siden 21. september.

På den positive siden fortsetter Kinas økonomi å hente seg inn. Landet har lenge stått for den største veksten i det globale oljeforbruket og er dessuten verdens største oljeimportør. Danske Bank påpekte nylig at Kina tilsynelatende har fått bukt med Covid-19, og at både spørreundersøkelser, kobberprisen, strømproduksjonen og pengemengdeveksten signaliserer solid BNP-vekst.

For øvrig viser den seneste statistikken at USAs ukentlige oljeproduksjon i uken som ble avsluttet 25. september holdt seg på 10,7 millioner fat per dag (fpd). Nivået var det samme som i uken før og som i begynnelsen av august. Antallet oljerigger i drift har dessuten steget i to uker på rad og er nå opp med ti prosent fra bunnen for nesten to måneder siden.