Dollarinnhenting i ferd med å dø ut

EN MULIG NØDHAVN: USAs finansminister Steven Mnuchin (t.h.), kona Louise Linton og direktør Leonard Olijar ved Bureau of Engraving and Printing med nytrykkede dollarsedler. Foto: NTB

En Reuters-rundspørring blant 80 strateger fra 28. september til 5. oktober tyder på forventninger om en ganske uendret dollarkurs ut året.

Dollaren steg 2 prosent i september, men er likevel ned 3 prosent i år. Ifølge medianprognosen fra Reuters vil eurokursen fortsatt være rundt 1,18 dollar ved årsskiftet, mens den vil ha steget til 1,21 dollar om 12 måneder.

Dollarens status som en nødhavn begrenser typisk et fall, mener Jane Foley, sjefstrateg for valuta ved Rabobank.

– Dollaren er en nødhavn på grunn av sine iboende kvaliteter og sin likviditet – ettersom det er så mye gjeld rundt omkring i verden som er utstedt i dollar og fordi så mange fakturaer er skrevet ut i dollar på dag-til-dag-basis, sier hun til Reuters.

Motsatt kan USAs store underskudd på driftsbalanse og statsbudsjett virke, men det avhenger av hvilke temaer om er på moten.

Prognosene spriker fra 1,14 dollar til 1,27 dollar pr. euro om ett år.

Spriket er større i tilsvarende prognoser for den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten. Laveste anslag om ett år ligger et par tidels poeng under null, mens mediananslaget ligger rundt 1 prosent – og høyeste anslag et par tidels poeng over det igjen.

Dollaren kostet tirsdag ettermiddag 9,21 kroner.