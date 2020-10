Utviklingen på Wall Street tirsdag ble i stor grad preget av Trump-nyheter. Etter å ha ligget an til å stenge opp før stengetid som følge av positive nyheter relatert til Trumps helsesituasjon, sendte den sittende presidenten de tre ledende indeksene ned, etter en Twitter-melding.

Dow Jones falt 1,34 prosent til 27.770,65 poeng.

S&P 500 stengte ned 1,40 prosent til 3.360,75 poeng.

Teknologitunge Nasdaq Composite krympet 1,57 prosent til 11.154,60 poeng.

Berg og dalbane for Trumps hånd

De ledende indeksene på Wall Street lå lenge an til å stenge opp på positive nyheter om Trumps helsesituasjon. Den sittende presidenten opplyste at han vil kunne delta i den neste debatten med Joe Biden, og er, ifølge han selv, frisk. Legene har imidlertid opplyst at han fortsatt er smittebærende, men det er trolig på bedringens vei.

Presidenten sendte likevel indeksene i rekyl etter å ha lagt ut en melding på Twitter der han formidlet at han hadde bedt administrasjonens forhandlere om å avslutte samtalene om en ny stimuluspakke, som var tilsiktet å bedre økonomien som følge av coronakrisen. De ledende indeksene i USA falt momentant på nyhetene.

Det har lenge vært et håp om at de to partiene skulle komme til enighet om en ny stimuluspakke, men skal man tro den sittende presidenten, vil ikke dette realiseres før etter presidentvalget.

Demokratene, med Nancy Pelosi i spissen, har tidligere prøvd å presse de republikanske representantene til å godta en større pakke enn de har ønsket. Republikanerne har på sin side nærmet seg demokratenes ønske noe, men det er etter rapportene fortsatt store forskjeller mellom partenes posisjoner.

Mens demokratene har foreslått en krisepakke på 2,2 billioner dollar, har republikanerne moderert seg opp til 1,6 billioner dollar.

Rekordhøyt handelsunderskudd

Det amerikanske handelsunderskuddet vokste med 67 milliarder dollar i august, det skrev Financial Times. Det tilsvarer det største underskuddet på 14 år.

Dagens tall er den siste oppdateringen på handelsunderskuddet før det amerikanske presidentvalget, og er dårlig nytt for Trump, som stadig ligger bak Biden på meningsmålingene. Førstnevnte håpte trolig på å kunne bruke en reduksjon i handelsunderskuddet som en del av sin valgkampstrategi.

Nyhetsbyrået skriver nemlig at Trump har lovet å redusere handelsunderskuddet, og har gjennom handelskrigen, blant annet med Kina, fattet vesentlige proteksjonistiske tiltak for å oppnå målet sitt.

Handelsunderskuddet var en betydelig del av programmet som den sittende presidenten gikk til valg på i 2016, men har i den pågående valgkampen blitt overskygget av de amerikanske myndighetenes håndtering av coronaviruset.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, steg 5,8 prosent til 29,57.

Gullprisen var ned 2,1 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.896,9 dollar.

Nordsjøoljen steg 2,3 prosent til 42,22 dollar pr. fat.

3-måneders renten steg 1,0 basispunkter til 0,104 prosent.

Renten på 2-åringen steg 1,2 basispunkter til 0,157 prosent.

10-års renten falt 5,1 basispunkter til 0,738 prosent.

30-års renten hadde en nedgang på 4,9 basispunkter til 1,544 prosent.