Svakt børsfall i Tokyo

I Japan faller Nikkei 0,13 prosent, mens den bredere Topix-indeksen svekkes 0,14 prosent.

Hang Seng i Hongkong klatrer 0,46 prosent, Kospi i Sør-Korea er opp 0,47 prosent, og S&P/ASX 200-indeksen i Australia styrkes 1,28 prosent. Straits Times i Singapore faller derimot 0,06 prosent.

Markedene i Kina er også onsdag stengt.

Trump-tweet

Tirsdag sendte USAs president, Donald Trump, ut en melding på Twitter om at han nå har bedt administrasjonens forhandlere om å avslutte samtalene om en ny stimuluspakke, som var tilsiktet å bedre økonomien som følge av coronakrisen. Dette utsettes nå til etter valget.

Nyheten sendte amerikanske aksjer rett ned tirsdag kveld.

– President Trumps beslutning om å sette forhandlingene på vent til etter valget er gambling på høyt nivå, sier valutastrateg i National Australia Bank, Rodrigo Catril, til CNBC.

Han påpeker at økonomiens tilstand historisk sett er en veldig viktig faktor som kan bestemme valgresultatet.

– Å gå inn i et valg med nedadgående økonomi betyr ofte at den sittende presidenten ikke blir gjenvalgt. Selvfølgelig forgår det her en fordeling av skyld, og om Trump klarer å overbevise velgerne at det ikke er han som er skyldig i dette, men demokratene, gjenstår å se, sier Catril.