Norwegian straffes på Oslo Børs

Onsdag falt hovedindeksen på Oslo Børs 0,6 prosent til 872,10 poeng. Det ble omsatt aksjer for 3,9 milliarder kroner.

Ved børsslutt ble et fat Nordsjøolje omsatt for 41,60 dollar, ned 0,7 prosent. Oljeprisen startet å falle tirsdag kveld etter at USAs president Donald Trump ba administrasjonens forhandlere om å avslutte samtalene om en ny stimulipakke i USA.

Equinor informerte at prosjektene Martin Linge, Johan Castberg og Njord får utsatt oppstart og økte kostnader som følge av økt arbeidsomfang, smitteverntiltak og svak norsk krone. Aksjen falt 0,6 prosent til 133,50 kroner.

Norwegian fraktet nesten 320.000 passasjerer i september, mot 3,3 millioner passasjerer i samme periode i fjor.

– I september gikk flere land fra å være gule til å bli røde. Vi ser at i det øyeblikket myndighetene innfører nye og strengere reiserestriksjoner, påvirkes etterspørselen umiddelbart, sier Norwegian-sjef Jacob Schram.

Konkurransen tilspisser seg. Tirsdag ble det kjent at Erik G. Braathen skal starte et nytt flyselskap , mens ungarske Wizz Air åpner innenriksruter i Norge.

Onsdag falt aksjen 6,8 prosent til 0,92 kroner. Den laveste sluttnoteringen, på 0,87 kroner, fant sted 25. september.

I september fraktet SAS totalt 614.000 passasjerer, ned 79,1 prosent fra året før. Aksjen falt 4,8 prosent til 2,95 kroner.

John Fredriksens tanksjef, Robert Hvide Macleod, slutter etter vel seks år i Frontline . Han vil være tilgjengelig for selskapet frem til annet kvartal neste år. Aksjen falt 3,2 prosent til 60,50 kroner.

Onsdag ble biotek-aksjen Vaccibody notert på Merkur Market. Aksjen sluttet på 61 kroner etter å ha vært oppe i 69 kroner. I forrige uke inngikk Vaccibody en gigantavtale med Roche, noe som sendte aksjen opp 46 prosent til 54 kroner i gråmarkedet.

Industrikonsernet Scana har sikret ny finansiering hos DNB. Totalt er det snakk om 98 millioner kroner, fordelt på en løpende kredittfasilitet på 53 millioner og en garantiramme på 45 millioner. Aksjen gikk opp 22,7 prosent og sluttet på 3,14 kroner.