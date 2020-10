Trumps Twitter-meldinger sendte flyaksjer rett opp på Wall Street

Det ble en god handelsdag for investorer, og alle de toneangivende indeksene på Wall Street stengte i pluss onsdag.

Twitter-meldinger ga utslag

Tirsdag falt de amerikanske indeksene etter at Trump kom med flere Twitter-meldinger om at han stoppet samtalene mellom republikanerne og demokratene, og at en ny redningspakke til den amerikanske økonomien vil bli godkjent når han vinner valget.

I en ny runde med meldinger på Twitter tok Trump til orde for at Kongressen straks må vedta en ny runde med krisepakker.

Like før klokken 10 onsdag morgen amerikansk tid ba Trump i en Twitter-melding Kongressen om å øyeblikkelig å vedta 25 milliarder dollar i krisehjelp for luftfartsindustrien.

En knapp halvtime senere ba han Kongressen om å gi millioner av amerikanere en kontantutbetaling på 1.200 dollar, samtidig som han skrev at han vil ha øyeblikkelig hjelp til små bedrifter for milliarder av dollar.

– Dette er absolutt ikke første gang vi har sett markedet reagere på Trump sine tweets, og det vil sannsynligvis ikke være den siste, sier Chris Larkin, sjef for handel og investeringsprodukter i E-Trade.

TVITRER: President Donald Trump mener Kongressen burde godkjenne nye stimulansgrep. Foto: Bloomberg

Opp, opp og opp

Den brede S&P-500 steg 1,74 prosent til 3.419,34.

Det ble en god handelsdag for bankaksjene. Storbanken Bank of America klatret 2,09 prosent, mens Goldman Sachs steg 1,25 prosent. Morgan Stanley og Citigroup stengte opp henholdsvis 2,03 og 0,97 prosent.

Trumps Twitter-meldinger om krisehjelp til flyindustrien sendte flyaksjene kraftig opp. American Airlines steg 4,31 prosent, mens Delta Airlines klatret 3,51 prosent. United Airlines stengte på sin side opp 4,30 prosent.

Dow Jones stengte opp 1,91 prosent til 28.302,21.

Teknologiganten Apple og konkurrenten Microsoft stengte opp henholdsvis 1,70 og 1,90 prosent.

Teknologitunge Nasdaq steg på sin side 1,88 prosent til 11.364,60.

Facebook falt 0,21 prosent, mens Amazon klatret 3,09 prosent.

Streaminggiganten Netflix stengte opp markante 5,69 prosent, mens Google-eier Alphabet endte opp 0,56 prosent.

Elbil-giganten Tesla la på seg 2,37 prosent. Ifølge en intern epost Reuters har fått tilgang til, sier selskapet at det komfortabelt vil klare målet om å produsere 500.000 biler i 2020, et mål uttalt i januar.

Tesla-sjef Elon Musk skriver i eposten til de ansatte at alt kommer ned til hva de klarer å produsere i årets fjerde kvartal.

I tredje kvartal leverte selskapet 139.300 nye biler, og er 182.000 biler unna målet for i år.

Frykt, gull, olje og renter

VIX, populært omtalt som fryktindeksen, falt 4,34 prosent til 28,20 punkter.

Gullprisen gikk ved stengetid for 1.866,50 dollar, ned 1,06 prosent.

Nordsjøoljen var ved stengetid opp 0,45 prosent til 42,08 dollar pr. fat, og amerikansk lettolje steg 0,51 prosent til 40,01 dollar pr fat.

Tiåringen steg 3,2 basispunkter til 0,789 prosent.