Tokyo-børsen styrkes

I Japan stiger Nikkei 0,96 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,60 prosent.

Hang Seng i Hongkong faller derimot 0,78 prosent, Kospi i Sør-Korea klatrer 0,45 prosent, og S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,89 prosent. Straits Times i Singapore faller 0,07 prosent.

Børsen i Kina er stengt også torsdag.

Trump

Alle de toneangivende indeksene på Wall Street stengte i pluss onsdag.

Tirsdag falt de amerikanske indeksene etter at Trump kom med flere Twitter-meldinger om at han stoppet samtalene mellom republikanerne og demokratene, og at en ny redningspakke til den amerikanske økonomien vil bli godkjent når han vinner valget.

I en ny runde med meldinger på Twitter tok Trump onsdag til orde for at Kongressen straks må vedta en ny runde med krisepakker.