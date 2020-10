Oslo Børs åpner opp

Oslo Børs stiger i åpningen torsdag.

Etter 30 minutters handel står hovedindeksen i 876,33, opp 0,49 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 409 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er torsdag morgen ned 0,02 prosent til 42,14 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,01 prosent til 40,03 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 41,60 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Ifølge tall fra EIA vokste de amerikanske oljelagrene i forrige uke med en halv million fat, noe som ifølge TDN Direkt var høyere enn ventet.

Det var imidlertid en indikasjon på bedre nedstrømsetterspørsel, da bensinlagrene og destillatlagrene falt med henholdsvis 1,4 og 1,4 millioner fat.

Fokuset er ellers rettet mot orkanen Delta, som er ventet å bli en kategori 3-orkan. Den har ifølge TDN Direkt tatt ut nær 1,5 millioner fat pr. dag i råoljeproduksjon i Mexicogulfen, tilsvarende 80,4 prosent av total offshore produksjon.

Markedssentimentet generelt ble løftet etter president Donald Trump onsdag kveld skrev på Twitter at han er for frittstående enkeltpakker med økonomisk støtte, i stedet for en større pakke det er vanskelig å enes om.

Speaker i Representantens Hus, Nancy Pelosi, signaliserte ifølge nyhetsbyrået også åpenhet for slike mindre pakker.

Equinor faller 0,04 prosent til 133,45 kroner, mens Aker BP stiger 0,26 prosent til 152,25 kroner.

Opptur

Magnus Carlsens Play Magnus gjør torsdag sin debut på Merkur Market.

Emisjon og nedsalg ble gjort til en kurs på 21 kroner, og aksjen omsettes nå for 21,90 kroner. På det meste har den i dag vært omsatt for 24,90 kroner.

Dagens mest omsatte aksje er Nel , som styrkes 1,82 prosent til 19,25 kroner. Kahoot stiger 2,29 prosent til 49,20 kroner, og Lifecare er opp 5,06 prosent til 8,30 kroner.

Solaksjen Scatec Solar og REC løftes også torsdag morgen. Førstnevnte er opp 1,96 prosent til 239,80 kroner, mens REC klatrer 4,54 prosent til 5,41 kroner.

Lagermyggen Self Storage Group klatrer 8,30 prosent til 24,80 kroner, og har på det meste vært omsatt for 26,00 kroner. DNB Markets jekket onsdag opp kursmålet på aksjen og anbefaler nå kjøp.

Gjelsten-dominerte Kid styrkes 1,33 prosent til 91,20 kroner etter at selskapet i morges kunne melde om inntektsbyks i tredje kvartal.

Stolt-Nielsen ga bunnlinjen et løft i avvikende tredje kvartal. Aksjen er opp 6,41 prosent til 84,70 kroner.

I rødt

Blant de mest omsatte aksjene er det kun Norwegian som faller torsdag. Flyaksjen er foreløpig ned 2,17 prosent til 0,90 kroner.

Konkurransen tilspisser seg nå for flyselskapet. Tirsdag ble det kjent at Erik G. Braathen skal starte et nytt flyselskap , mens ungarske Wizz Air åpner innenriksruter i Norge.

TGS-Nopec venter nå netto segmentinntekter på 81 millioner dollar i tredje kvartal. Aksjen svekkes 2,21 prosent til 110,70 kroner.