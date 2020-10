Bred oppgang på Wall Street

Dow Jones går umiddelbart opp 0,42 prosent til 28.415,26 poeng.

S&P 500 løftes med 0,50 prosent til 3.446,64 poeng det første minuttet.

Nasdaq stiger 0,71 prosent til 11.441,80 poeng.

Debatt

Den neste debatten mellom presidentkandidatene Donald Trump og Joe Biden vil foregå virtuelt. Det skjer 15. oktober, neste torsdag.

Duoen var i den første TV-debatten 29. september. Sist fredag ble det kjent at Donald Trump var smittet av coronaviruset. Det samme var flere i hans nærmeste krets. Coronaviruset og fare for mer spredning skal være årsaken til at neste debatt vil skje over video.

Bloomberg skriver at Trump ikke ønsker å delta i en virtuell debatt.

Jobbtall

840.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 3. oktober, viser tall fra det amerikanske arbeidsdepartementet.

MarketWatch og TDN Direkt viser begge til en forhåndsforventning på 820.000 såkalte jobless claims.

Continuing claims – antallet amerikanere som fortsetter å motta ledighetstrygd – var pr. 26. september 10,98 millioner.

Dette var cirka en million færre enn foregående ukes nivå. Det var også under forventningen på 11,5 millioner, ifølge MarketWatch. Og det er første gang siden mars at dette tallet bikker under 11 millioner.