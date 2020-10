Kraftig børsoppgang i Kina

I Japan faller Nikkei 0,30 prosent, og den bredere Topix-indeksen er ned 0,60 prosent.

Etter å ha vært stengt hele uken klatrer Shanghai Composite i Kina 1,89 prosent, mens CSI 300 er opp 2,32 prosent. Hang Seng i Hongkong styrkes 0,09 prosent.

I Sør-Korea er Kospi opp 0,21 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 0,41 prosent, mens Straits Times i Singapore er uendret.

USA

Det endte med bred oppgang på Wall Street torsdag, og oljegigantene steg markant etter at oljeprisen steg kraftig.

Fortsatt har investorene mye fokus rettet mot diskusjonene rundt en ny amerikansk krisepakke.

Like før klokken 10 onsdag morgen amerikansk tid ba Trump i en Twitter-melding Kongressen om å øyeblikkelig å vedta 25 milliarder dollar i krisehjelp for luftfartsindustrien. Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, uttalte imidlertid torsdag at hun ikke vil gå med på Trumps forslag om en egen redningspakke til flyselskapene.