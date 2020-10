Oslo Børs åpner opp fredag.

Etter 28 minutters handel står hovedindeksen i 881,65, ned 0,28 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 467 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er fredag morgen ned 0,64 prosent til 43,16 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,51 prosent til 41,04 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 43,10 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Oljeprisen er denne uken opp cirka 10 prosent, blant annet etter tilbudsforstyrrelser i Mexicogulfen og Norge. I tillegg vurderer nå Saudi-Arabia ifølge TDN Direkt å stanse Opec-planene om en opptrapping av produksjonen fra neste år, ettersom Libya returnerer til markedet og vil gi en økning på tilbudssiden, samtidig som coronasmitten fortsatt stiger.

Ifølge The Wall Street Journal (WSJ), som viser til oljerådgivere i Saudi-Arabia, overveier myndighetene i landet å utsette den planlagte gradvise opptrappingen av produksjonen på to millioner fat pr. dag, hver sjette måned, til slutten av første kvartal, melder nyhetsbyrået.

– Markedet kan ikke håndtere enda to millioner fat pr. dag, sier en rådgiver til WSJ, ifølge TDN Direkt.

For øyeblikket er 91,5 prosent av oljeproduksjonen i Mexicogulfen ifølge nyhetsbyrået tatt ut som følge av orkanen «Delta». Det er ventet at denne vil treffe land i USA fredag og lørdag.

Equinor stiger 0,97 prosent til 135,85 kroner, mens Aker BP er opp 1,17 prosent til 155,35 kroner.

Fyker opp

Biotek-aksjen ArcticZymes stiger 11,26 prosent til 83,00 kroner på høyt volum fredag morgen. På det meste har aksjen i dag vært omsatt for 87,60 kroner.

Selskapet sikter mot å bli en langsiktig leverandør av enzymer til kommersielle partnere i Kina, og kunne torsdag kveld melde at de har inngått en forsynings- og distribusjonsavtale med kinesiske Jiangsu Simcere Diagnostics.

Ellers blant tungvekterne styrkes Nel 0,76 prosent til 19,99 kroner, mens Storebrand er opp 1,87 prosent til 53,34 kroner.

Aker Carbon Capture klatrer 6,30 prosent til 8,84 kroner.

I rødt

Taperlisten toppes av Norwegian , som nå faller 12,36 prosent til 0,80 kroner.

Konkurransen tilspisser seg nå for flyselskapet. Tirsdag ble det kjent at Erik G. Braathen skal starte et nytt flyselskap , mens ungarske Wizz Air åpner innenriksruter i Norge.

Blant de mest omsatte faller REC 1,99 prosent til 5,92 kroner. Det skjer dagen etter at aksjen suste opp hele 16,7 prosent, uten spesifikke selskapsnyheter.

Nykommere

På Merkur Market har det kommet flere nynoteringer denne uken.

Fredagens børsdebutant, CSAM Health Group , omsettes nå for 74,98 kroner. Noteringskursen var på 77,00 kroner.

Torsdag ble Magnus Carlsens Play Magnus Group notert, og aksjen faller fredag 2,18 prosent til 17,51 kroner.

Tidligere i uken gjorde også Vaccibody sin debut. Også den står i rødt, og er nå ned 1,69 prosent til 58,00 kroner. Den siste uken har imidlertid aksjen steget 7,41 prosent.