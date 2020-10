Spetalen x 2 sendte Goodtech rett opp

Oslo Børs gjorde et forsøk på å hente seg inn utover ettermiddagen, men endte i rødt.

Da børsen stengte sto hovedindeksen i 876,28 poeng, ned 0,33 prosent, og det ble omsatt aksjer for 3,9 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen stod da børsen stengte fredag ned 1 prosent til 43,02 dollar fatet, og WTI-oljen falt 0,8 prosent til 40,94 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 43,10 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Oljeprisen er denne uken opp cirka 6 prosent, blant annet etter tilbudsforstyrrelser i Mexicogulfen og Norge. I tillegg vurderer nå Saudi-Arabia ifølge TDN Direkt å stanse Opec-planene om en opptrapping av produksjonen fra neste år, ettersom Libya returnerer til markedet og vil gi en økning på tilbudssiden, samtidig som coronasmitten fortsatt stiger.

For øyeblikket er 91,5 prosent av oljeproduksjonen i Mexicogulfen tatt ut som følge av orkanen Delta. Det er ventet at denne vil treffe land i USA fredag og lørdag.

CNBC referer også til en økonom som sier at hvis Biden vinner valget, vil det føre til ytterligere 1 million fat per dag i produksjon, fordi han ønsker å reetablere forholdet til Iran. På stikk motsatt side har Trump lagt stort press på Iran gjennom økonomiske sanksjoner, inkludert oljeeksport.

Equinor endte opp til 135,85 kroner og Aker BP fulgte etter til 155,30 kroner tross oljeprisfallet.

Vinnere

Havyard steg markant fredag og endte som dagens vinner, dog på lavt volum.. Siste børsmelding er en coronaoppdatering fra selskapet om at nedstengningen til datterselskapet New Havyard Ship Technology fortsetter til 19. oktober. Aksjen endte i 2,50 kroner.

Lifecare endte opp til 8,65 kroner etter å ha ligget nede i en mørk dal store deler av fredagen. Etter nyheten om at det Merkur-noterte helseselskapet kan stå i startgropen for en revolusjon for en ny type diabetesbehandling, har investorer kjøpt aksjer med begge hendene.

Aker Carbon Capture klatret nok en gang etter Pareto tok opp dekning på aksjen fredag morgen og ser oppside på hele 70 prosent. Røkke-aksjen endte i 9,25 kroner. Storebrand steg til 52,98 kroner etter SEB tok opp dekning og anbefaler kjøp.

Fredag fulgte også lillebror Spetalen storebror og gikk inn i Goodtech . Eigil Stray Spetalen kjøpte 500.000 aksjer i selskapet og sitter på en aksjepost i selskapet verdt 6,7 millioner kroner. Aksjen endte opp til 14,40 kroner.

Biotek-aksjen ArcticZymes steg på relativt høyt volum fredag. På det meste var aksjen omsatt for 87 kroner, men endte i 80,80 kroner.

Selskapet sikter mot å bli en langsiktig leverandør av enzymer til kommersielle partnere i Kina, og kunne torsdag kveld melde at de har inngått en forsynings- og distribusjonsavtale med kinesiske Jiangsu Simcere Diagnostics.

Tapere

Taperlisten ble toppet av Norwegian , som styrtet til 0,70 kroner etter at konkurransen i luftfarten tilspisses.

Tirsdag ble det kjent at Erik G. Braathen skal starte et nytt flyselskap , mens ungarske Wizz Air også tar opp kampen om passasjerene og åpner innenriksruter i Norge.

Magnora-aksjen har den siste måneden lagt på seg 35 prosent, men møtte motvind i dag og endte ned 4,2 prosent til 23,10 kroner.

TGS falt også til 104 kroner etter selskapet kom med oppdatert guiding for tredje kvartal og hele tre meglerhus nedgraderte aksjen fredag morgen. Nel falt også blant de mest omsatte til 19,63 kroner.

På Merkur Market har det kommet flere nynoteringer denne uken. Fredagens børsdebutant, CSAM Health Group , endte første børsdag opp, Magnus Carlsens Play Magnus Group steg og Vaccibody fortsatte også fallet.