Wall Street avslutter uken med bred oppgang

Det ble en positiv avslutning på uken, og alle de toneangivende indeksene på Wall Street stengte i pluss fredag.

På makrosiden var grossistlagrene i USA opp 0,4 prosent i august på månedsbasis, ifølge TDN Direkt. Forrige måned falt grossistprisene med ureviderte 0,1 prosent, mens det foreløpige tallet for august viste en oppgang på 0,5 prosent.

Utvikling i diskusjoner om redningspakke

Fredag godkjente USAs president Donald Trump en ny versjon av en redningspakke, to dager etter at han brått avlyste forhandlingene ny økonomisk støtte for amerikanske arbeidere og bedrifter.

– Presidenten har godkjent en revidert pakke. Han ønsker å gjøre en avtale, sa Kudlow under et intervju med FOX Business.

Trump skal ha gitt finansminister Steven Mnuchin tillatelse til å legge frem en krisepakke verdt 1.800 milliarder dollar overfor demokratenes Nancy Pelosi.

Det tilsvarer 16.400 milliarder norske kroner, og markerer en økning fra 1.600 milliarder som administrasjonen tidligere hadde støttet. Demokratene vedtok en redningspakke på 2,2 milliarder dollar tidligere denne måneden, og sidene har slitt med å komme til enighet mellom disse tallene.

Trump la imidlertid senere til mer forvirring i en allerede kaotisk uke med diskusjoner.

– Jeg ønsker å se en større stimulansepakke enn demokratene eller republikanerne tilbyr, sa han til radioverten Rush Limbaugh, timer etter at han tilsynelatende signerte på tilbudet som koster 400 milliarder dollar mindre enn demokratenes plan.

GODKJENT: Donald Trump godkjente fredag en ny versjon av en redningspakke. Foto: NTB

Opp, opp og opp

Den brede S&P-500 steg 0,88 prosent til 3.477,11.

Det ble en blandet handelsdag for bankaksjene. Storbanken Bank of America klatret 0,48 prosent, mens Goldman Sachs falt 0,21 prosent. Citigroup stengte på sin siden opp 0,47 prosent.

Oljeprisen falt mer enn 1,5 prosent fredag, noe oljeaksjene merket. ExxonMobil falt 1,53 prosent, mens Phillips 66 stengte ned 1,12 prosent.

Dow Jones stengte opp 0,57 prosent til 28.587,10.

Teknologiganten Apple stengte opp 1,74 prosent, mens konkurrenten Microsoft stengte opp 2,48 prosent.

Teknologitunge Nasdaq steg på sin side 0,50 prosent til 11.579,94.

Facebook steg 0,26 prosent, mens Amazon klatret 3,01 prosent.

Streaminggiganten Netflix stengte opp 1,44 prosent, mens Google-eier Alphabet endte opp 1,82 prosent.

Elbil-giganten Tesla la på seg 1,89 prosent.

Todd Gordon, grunnlegger av TradingAnalysis.com, ser flere indikatorer som kan føre aksjen til rekordhøyder, skriver CNBC fredag. Først trekker han frem et rekordstort antall leveranser i tredje kvartal. I tillegg pekte han på utvidelse i Europa og fokus på batteriproduksjon som to andre katalysatorer.

– Jeg ser absolutt muligheter opp mot 500 dollar-regionen for Tesla, sa Gordon.

SER OPPSIDE: Todd Gordon, grunnlegger av TradingAnalysis.com, tror på oppside i Tesla-aksjen. Foto: NTB

Frykt, gull, olje og renter

VIX, populært omtalt som fryktindeksen, falt markante 5,39 prosent til 24,94 punkter.

Gullprisen gikk ved stengetid for 1.933,90 dollar, opp 2,03 prosent.

Nordsjøoljen var ved stengetid ned 1,57 prosent til 42,76 dollar pr. fat, og amerikansk lettolje falt 1,79 prosent til 40,51 dollar pr fat.

Tiåringen falt 0,73 basispunkter til 0,774 prosent.