Solid børsoppgang i Kina

I Japan faller Nikkei 0,32 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,32 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer derimot 2,27 prosent, og CSI 300 er opp 2,44 prosent. Hang Seng i Hong Kong styrkes 2,03 prosent.

I Sør-Korea styrkes Kospi 0,30 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 0,41 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,56 prosent.

Opptur

Wall Street avsluttet fredag uken med bred oppgang.

Det skjedde etter at USAs president Donald Trump godkjente en ny versjon av en redningspakke, to dager etter at han brått avlyste forhandlingene ny økonomisk støtte for amerikanske arbeidere og bedrifter.

Trump skal ha gitt finansminister Steven Mnuchin tillatelse til å legge frem en krisepakke verdt 1.800 milliarder dollar overfor demokratenes Nancy Pelosi.