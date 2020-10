En time før stengetid kollapset plutselig Lifecare

Hovedindeksen løftet seg med forsiktige 0,21 prosent til 878,13 poeng mandag.

Det ble omsatt aksjer for 3,9 milliarder kroner drøyt.

Olje

Oljeprisene falt markant utover mandagen. Ved børsens stengetid kostet et fat brentolje 41,72 dollar, ned 2,48 prosent for dagen. WTI-oljen var ned 2,95 prosent til 39,35 dollar pr. fat.

En rekke land sliter med fortsatt høy smitte av coronaviruset, noe som utgjør en markant trussel mot oljeetterspørselen. På Investordagene tok Jarand Rystad, toppsjef i Rystad Energy for seg dette.

– En andre, tredje og til og med fjerde smittebølge kan føre til virkelig dramatisk kollaps i oljeprisen, sier Rystad.

DNB Markets tok Equinor ut av sin ukesportefølje og erstattet plassen med Aker BP. Mandag stengte Equinor ned 1,47 prosent til 133,85 kroner, mens Aker BP falt 0,84 prosent til 154 kroner.

Vinnere

Mandagens vinner ble REC Silicon som la på seg 20,66 prosent til 6,95 kroner. På det meste var aksjen oppe i 7,38 kroner intradag.

Nærmest fulgte Scana med en oppgang på 19,48 prosent til 3,68 kroner.

Under Investordagene snakket Arctic-analytiker Henriette Trondsen varmt om både Kahoot og Zalaris . Kahoot endte opp 1,53 til 49,65 kroner, mens Zalaris gikk opp 2,70 prosent til 45,60 kroner.

Tapere

Mandagens soleklare taper ble Lifecare , med en nedgang på hele 36,42 prosent til 5,50 kroner. Aksjen var ved 15-tiden ned kun med 0,5 prosent drøyt, før den kort tid senere raste ned. Det var ingen nyheter fra selskapet.

Sist fredag skrev Finansavisen om investorer som sto i kø for å kjøpe aksjen. Etter at selskapet for en snau uke siden publiserte at Lifecares sensorteknologi er sentral i et forskningsprosjekt som mottar 43 millioner kroner i EU-støtte gikk interessen opp.

Goodtech hadde en god uke sist etter at Øystein og Eigil Stray Spetalen kjøpte seg inn i selskapet. Mandag ble det kjent at sistnevnte har solgt 200.000 av sine 500.000 aksjer i selskapet nylig. Aksjen åpnet uken ned 11,81 prosent til 12,70 kroner.