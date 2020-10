«Sky is the limit»-aksje skyter fart

Oslo Børs kjemper seg opp mot grønt etter fallet fra morgentimene.

Ved lunsjtider står hovedindeksen i 877,85, ned 0,02 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,9 milliarder kroner.

Fyker opp

REC Silicon skyter videre opp i dag, og har på det meste i dag vært omsatt for hele 11,00 kroner. Oppgangen kommer etter at aksjen ble styrket 20,66 prosent mandag.

Solselskapet meldte i morges at det sammen med Group14 Technologies, som er en global tilbyder av silisium-karbon komposittmaterialer, skal utvikle et fullskala, samlokalisert kommersielt produksjonsanlegg ved RECs anlegg i Moses Lake i USA.

Havyard Group fortsetter opp på lavt volum. Siste uke er aksjen opp 44 prosent. Scana stiger også markant i dag på relativt høyt volum.

Kahoot styrkes 13,80 prosent til 56,50 kroner, etter at det i morges ble kjent at selskapet henter 1,98 milliarder kroner fra japanske SoftBank . I går uttalte Henriette Trondsen, analytiker i Arctic Securities, at «the sky is the limit», for Kahoot-aksjen.

ADS Crude Carriers har inngått en avtale om salg av fartøyet ADS Serenade for 25,5 millioner dollar. Aksjen stiger 11,68 prosent til 18,65 kroner.

En time før Oslo Børs stengte mandag kollapset Lifecare , og endte til slutt ned 36,42 prosent. Tirsdag morgen har ledelsen rykket ut for å berolige aksjonærene, og aksjen henter seg nå inn igjen 11,98 prosent til 18,70 kroner.

I rødt

Norwegian straffes ytterligere på børs i dag etter konkurransen strammer seg til i luftfarten i Norge nå som både Wizzair og et nytt Braathen-selskap melder sitt inntog.

Volumlisten toppes tirsdag av både A- og B-aksjene til Schibsted og , etter at investor lempet ut aksjer i selskapet for 616 millioner kroner.

Ellers faller Nel , og Quantafuel svekkes også.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen opp 0,77 prosent til 42,07 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,78 prosent til 39,78 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 41,72 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Analytikere Platts har pratet med skal skadene på plattformene ifølge nyhetsbyrået være små etter stormen «Delta».

Ifølge TDN Direkt venter Platts-konsensus et lagertrekk i amerikanske råoljelagre på 2,3 millioner fat når tallene for forrige uke legges frem av det amerikanske energidepartementet torsdag. Det vil i så fall redusere de amerikanske lagrene til 490,6 millioner fat, som er 11,9 prosent høyere enn femårssnittet.

Equinor stiger 0,56 prosent til 134,60 kroner, mens Aker BP er ned 1,10 prosent til 152,30 kroner.