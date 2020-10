REC-rekord – høyeste sluttnotering på to år

RAKETT: REC Silicon skjøt fart tirsdag. Her ved adm. direktør Tore Torvund.

RAKETT: REC Silicon skjøt fart tirsdag. Her ved adm. direktør Tore Torvund. Foto: Eivind Yggeseth

Oslo Børs endte ned tirsdag.

Da børsen stengte sto hovedindeksen i 875,37, ned 0,31 prosent, og det ble omsatt aksjer for 4,4 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen stod da børsen stengte tirsdag opp 1,3 prosent til 42,26 dollar fatet, mens WTI-oljen steg 1,5 prosent til 40,08 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 41,72 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Opec ser en global oljeetterspørsel på 96,84 millioner fat pr. dag i 2021, noe lavere enn tidligere estimert. Nedjusteringen skal skyldes at det er forventet en tregere økonomisk vekst i tiden fremover.

Operatørene i Mexicogolfen har startet opp igjen deler av produksjonen etter stormen «Delta». Ifølge TDN Direkt, som viser til data fra USAs byrå for sikkerhet og miljøtilsyn, hadde 400.000 fat pr. dag i produksjon kommet tilbake mandag kveld.

Analytikere Platts har pratet med skal skadene på plattformene ifølge nyhetsbyrået være små etter stormen.

Equinor endte opp, mens Aker BP falt.

Vinnere

REC hadde en eventyrlig dag på børs tirsdag etter mandagens rally på 20,66 prosent.

Solselskapet meldte tirsdag morgen at det sammen med Group14 Technologies, en global tilbyder av silisium-karbon komposittmaterialer, skal utvikle et fullskala, samlokalisert kommersielt produksjonsanlegg ved RECs anlegg i Moses Lake i USA.

Kahoot steg også markant, etter at det tirsdag morgen ble kjent at selskapet henter 1,98 milliarder kroner fra japanske SoftBank. Kongsberg Automotive fikk også fart på maskineriet tirsdag, uten at noen konkrete nyheter bidro til oppgangen.

ADS Crude Carriers har inngått en avtale om salg av fartøyet ADS Serenade for 25,5 millioner dollar som sendte aksjen godt opp tirsdag.

Mandag kollapset Lifecare , og endte til slutt ned 36,42 prosent. Tirsdag morgen rykket ledelsen ut for å berolige aksjonærene, og aksjen hentet seg pent inn igjen i løpet av dagen.

Tapere

Taperlisten ble toppet av SAS-aksjen sammen med tegningsrettene til flyselskapet SAS TR NOK. Norwegian ble også straffet etter at konkurransen i luftfarten tilspisser seg nå som både WizzAir og nytt Braathen-selskap skal ha sin bit av kaken.

Volumlisten ble tirsdag toppet av både A- og B-aksjene til Schibsted , etter at investor lempet ut aksjer i selskapet for 616 millioner kroner.

Ellers falt Nel til 20,08 kroner og Quantafuel til 59 kroner.