Alle de ledende indeksene endte i rødt på Wall Street

Alle de tre ledende indeksene på Wall Street endte i rødt tirsdag. To av storbankene slo til med sterke resultater, mens Apple lanserte nye produkter.

Dow Jones falt 0,55 prosent til 28.680,33 poeng.

S&P 500 stengte ned 0,64 prosent til 3.511,76 poeng.

Teknologitunge Nasdaq Composite falt 0,10 prosent til 11.863,90 poeng.

Bankene slo til

Tirsdag la to av de amerikanske storbankene fram resultatene for tredje kvartal. Begge viste styrke.

JPMorgan Chase kunne rapportere om et resultat på 9,44 millioner dollar, som tilsvarer 2,29 dollar pr. aksje. Dette var vesentlig høyere enn forventede 2,23 dollar pr. aksje. Adm. direktør, Jamie Dimon, understrekte at selv om bankens låntakere hadde håndtert krisen bedre enn ventet, råder det imidlertid fortsatt stor usikkerhet rundt en stor andel av utlånene for neste kvartal.

Citigroup fulgte etter førstnevnte, med et resultat pr. aksje på 1,40 dollar, som overgikk forventningene på 0,91 dollar pr. aksje. Resultatet viste imidlertid en vesentlig nedgang fra tilsvarende kvartal i fjor.

Til tross for at begge bankene slo forventning, var ikke investorene like begeistret. Aksjene falt nemlig henholdsvis 1,66 prosent og 4,88 prosent.

iPhone-lansering

Det var knyttet stor spenning til Apple sin lansering av den nye generasjonen smarttelefoner, iPhone 12. Selskapet kunne fortelle om flere nye modeller av telefonen, som har 5G. Apple-sjef, Tim Cook, omtalte den nye generasjonen som «en ny æra».

Flere amerikanske medier poengterte at Apple-aksjen lå solid i grønt i førhandelen, og spekulerte følgelig om den kunne nå nytt rekordnivå. Slik gikk det imidlertid ikke.

Apple endte nemlig ned 2,65 prosent, til tross for den etterlengtede lanseringen.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, steg 3,2 prosent til 25,87.

Gullprisen var ned 1,6 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.897,6 dollar.

Nordsjøoljen steg 1,8 prosent til 42,45 dollar pr. fat.

3-måneders renten krympet 0,3 basispunkter til 0,107 prosent.

Renten på 2-åringen forble uendret på 0,157 prosent.

10-års renten falt 4,8 basispunkter til 0,729 prosent.

30-års renten hadde en nedgang på 6,0 basispunkter til 1,516 prosent.