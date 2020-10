Bredt børsfall i Asia mens investorene venter på talen til Xi Jinping

I Japan stiger Nikkei 0,1 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,41 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller 0,54 prosent, og CSI 300 er ned 0,61 prosent. Hang Seng-indeksen i Hong Kong er ned 0,27 prosent.

I Sør-Korea faller Kospi 0,43 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,08 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 0,55 prosent.

Xis tale

Investorenes øyne rettes mot talen den kinesiske presidenten Xi Jinping skal holde i Shenzhen, ettersom Shenzhen Special Economic Zone feirer 40-års jubileum.

Nyhetsbyrået Xinhua rapporterte søndag at han vil «avslørte en ny stor reform for Shenzhen», slik at lokale myndigheter kan få større påvirkning på de lokale bedriftene.

Det er også forventet at den kinesiske lederen skal legge frem en plan for å bringe Hong Kong nærmere fastlands-Kina rent handelsmessig, ifølge The Washington Post.

Samtidig rapporteres det om 20 nye smittetilfeller av Covid-19 i fastlands-Kina, en økning på 7 personer fra tirsdag, ifølge Reuters.

Uendret rente

I Sør-Korea holder den sørkoreanske sentralbanken styringsrenten uendret på 0,50 prosent, ifølge TDN Direkt.

På forhånd var det ventet at styringsrenten ville bli holdt uendret på 0,50 prosent, ifølge Direkt Makro.

Økt industriproduksjon i Japan

Endelig tall for Japans industriproduksjon viste en oppgang på 1,0 prosent i august, sammenlignet med juli. På årsbasis falt industriproduksjonen med 13,8 prosent, melder TDN Direkt.

Foreløpige tall viste en oppgang på 1,7 prosent på månedsbasis og en nedgang på 13,3 prosent på årsbasis.