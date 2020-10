Oslo Børs snur opp - Rec-festen fortsetter

Oslo Børs åpnet ned onsdag morgen, men har snudd opp i positivt terreng.

Etter en times handel handel står hovedindeksen i 876,40, opp 0,12 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 618 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er onsdag morgen ned 0,61 prosent til 42,18 dollar fatet, mens WTI-oljen synker 0,62 prosent til 39,92 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 42,18 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Tirsdag kom OPEC med en månedlig rapport der det skriver at oljeetterspørselen i 2021 vil øke med 6,54 millioner fat pr. dag, til 96,84 millioner fat. Det er 80.000 fat mindre enn i deres forrige rapport for en måned siden. Nedgangen skyldes økonomisk usikkerhet og corona-tiltak, melder Reuters.

Suhail al-Mazrouei, energiminister i UAE uttalte tirsdag at OPEC+ vil holde seg til planene om å redusere oljeproduksjonskuttene fra januar.

Fyker opp

Tor Olav Trøims Borr Drilling stiger i åpningshandelen. Selskapet annonserte onsdag morgen sin tredje finansdirektør på ett år.

Rec fortsetter oppover etter aksjen la på seg hele 60 prosent tirsdag til høyeste sluttnotering på to år.

Solselskapet meldte tirsdag morgen at det sammen med Group14 Technologies, en global tilbyder av silisium-karbon komposittmaterialer, skal utvikle et fullskala, samlokalisert kommersielt produksjonsanlegg ved RECs anlegg i Moses Lake i USA.

Kahoot fortsetter oppgangen fra tirsdag etter at det ble kjent at at selskapet henter 1,98 milliarder kroner fra japanske SoftBank.

Nedtur for vind, karbon og fly

Røkkes karbonselskap, Aker Carbon Capture , svekker seg i åpningshandelen. Også for vindsatsningen Aker Offshore Wind peker pilene nedover.

Taperlisten toppes av tegningsrettene til flyselskapet SAS , SAS TR NOK, som er ned 19,12 prosent. Konkurransen i luftfarten tilspisser seg nå som både WizzAir og nytt Braathen-selskap skal ha en bit av markedet.

ESG-selskapet Quantafuel svekker seg i åpningen. Konsernsjef Kjetil Bøhn uttalte under Finansavisens investordag tirsdag at de kan oppnå en EBIDTA pr. produksjonsanlegg på 460 millioner kroner.