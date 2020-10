Ny rekord for Jan Haudemann-Andersens IT-perle

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,3 prosent før den sluttet på 877,63 poeng. Det ble omsatt aksjer for 4,8 milliarder kroner.

Vet børsslutt ble et fat Nordsjøolje omsatt for 42,94 dollar, opp 1,2 prosent. Tirsdag kom Opec med en månedsrapport der det kom frem at oljeetterspørselen i 2021 vil øke med 6,54 millioner fat pr. dag, til 96,84 millioner fat. Det er 80.000 fat mindre enn i deres forrige rapport for en måned siden.

Equinor falt 0,3 prosent til 134,30 kroner.

Havyard Group hoppet 158,10 prosent til 6,22 kroner uten at det kom noen nyheter fra selskapet.

Storaksjonær Jan Haudemann-Andersen kunne glede seg over at Kahoot gikk opp 5,0 prosent til 59 kroner. I løpet av dagen var aksjen oppe i 61,60 kroner, hvilket er en ny rekordnotering. Tirsdag ble det kjent at selskapet henter 1,98 milliarder kroner fra japanske SoftBank.

HSBC gjentar sin salgsanbefaling på SAS samtidig som kursmålet heves fra 1,35 til 1,75 svenske kroner. Meglerhuset endrer ifølge TDN Direkt kursmålet som følge av rekapitaliseringsplanen til SAS, som vil vanne ut aksjonærene kraftig.

«Selv om de nye kontantene sørger for at selskapet overlever nå, kan det være nødvendig med ytterligere kapital om innhentingen i etterspørsel er tregere enn ventet», skriver HSBC, ifølge TDN Direkt.

Aksjen gikk opp 5,2 prosent til 2,49 kroner.

Tirsdag meldte REC at selskapet, sammen med Group14 Technologies, skal utvikle et fullskala, samlokalisert kommersielt produksjonsanlegg ved RECs anlegg i Moses Lake i USA.

Samtidig skrev Arctic Securities i en oppdatering at en ny risikojustert fair range i REC kan være 10-20 kroner pr. aksje. Analytikeren mente ifølge TDN Direkt at et «blue sky»-scenario kan forsvare en kurs på 50 kroner.

Tirsdag hoppet aksjen over 64 prosent. Onsdag endte aksjen på 11,38 kroner, ned 0,5 prosent.

Christoph Bausch er ansatt som ny finansdirektør i Borr Drilling . Han erstatter Francis Millet som tok jobben for kun ti måneder siden. Aksjen gikk opp 1,8 prosent og sluttet på 4,50 kroner.