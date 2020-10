Alle de ledende indeksene på Wall Street falt onsdag

Alle de tre ledende indeksene på Wall Street endte i rødt onsdag, etter den amerikanske finansministeren, Steve Mnuchin, helte kalt vann i årene på de som håpet på en stimuluspakke før valget. Etter å ha steget 5 dager på rad, stenger indeksene nå ned to dager på rad.

Dow Jones falt 0,60 prosent til 28.507,74 poeng.

S&P 500 stengte ned 0,69 prosent til 3.487,80 poeng.

Teknologitunge Nasdaq Composite falt 0,80 prosent til 11.768,73 poeng.

Skuffelse for redningspakke

Steve Mnuchin uttalte onsdag at en avtale mellom de to politiske partiene i USA angående en ny redningspakke er lite trolig å falle på plass før presidentvalget i november. Han la til at de to partene fortsatt står et stykke fra hverandre i forhandlingene. Det skriver CNBC.

Nyhetsbyrået melder at Det Hvite Hus foreslo en redningspakke på 1,8 billioner dollar, som Nancy Pelosi hevdet at var vesentlig lavere enn det de ønsker.

Mnuchin sa imidlertid at partene har noe progresjon på enkelte områder, men den amerikanske befolkningen kan nok se langt etter en løsning i løpet av den nærmeste tiden.

Storbankene fortsetter å banke til

Tirsdag kunne to av de amerikanske storbankene, Citigroup og JPMorgan Chase, rapportere om tall for tredje kvartal, som slo forventningene.

Flere av de amerikanske bankene kunne i dag følge i samme spor. Bank of America og Goldman Sachs la nemlig fram til som, i dag også, slo analytikernes forventninger. Wells Fargo derimot, leverte også kvartalstall, men leverte på sin side resultater under forventning.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, steg 0,7 prosent til 26,25.

Gullprisen var opp 0,7 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.907,9 dollar.

Nordsjøoljen steg 2,2 prosent til 43,38 dollar pr. fat.

3-måneders renten steg 1,7 basispunkter til 0,114 prosent.

Renten på 2-åringen falt 1,2 basispunkter til 0,133 prosent.

10-års renten falt 0,6 basispunkter til 0,726 prosent.

30-års renten hadde en nedgang på 0,8 basispunkter til 1,504 prosent.