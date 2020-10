Bred nedgang på Wall Street: – Markedsvolatiliteten vil fortsette

Det ble en tung dag på Wall Street, og alle de toneangivende indeksene endte i rødt torsdag.

– Markedsvolatiliteten vil fortsette i ukene fremover når investorene spenner seg for en rekke usikkerheter – tidspunktet for vaksinetilgjengelighet, størrelsen og tidspunktet for ytterligere finanspolitisk stimulans, og valgresultatet, sier Mark Haefele, investeringssjef for global formuesforvaltning ved UBS.

– Den ujevne innhentingen i USAs økonomi øker også bekymringene for investorer ettersom resultatsesongen startet denne uken.

Makro

Utviklingen kommer etter at tall viste at antallet førstegangssøkende til ledighetstrygd i USA (jobless claims) var 898.000 i forrige uke (pr. 10. oktober). Konsensus pekte mot 825.000 førstegangssøkere.

Antallet personer som fortsetter å motta arbeidsledighetstrygd (continuing claims), var pr. 3. oktober på 10.018.000, ned 1.165.000 fra uken før. På forhånd var det ventet 10,7 millioner continuing claims.

Philly Fed-indeksen, som månedlig indikerer aktivitetsnivået både i næringslivet generelt og i fabrikkene i Philadelphia-regionen, oppgis til 32,3 poeng, mot 15,0 poeng i september. Ifølge TDN Direkt og Direkt Makro var indeksen ventet å synke til 14,8 poeng.

Empire Manufacturing-indeksen, som måler innkjøpssjefenes forventninger i New York, kom inn på 10,5 i oktober, mot ventet en indeks på 15,0. Bedriftene er fortsatt optimistiske til utsiktene de neste seks månedene, selv om optimismen var noe lavere enn i forrige måned

Sterke kvartalstall sendte bankaksje opp

Morgan Stanley leverte tredjekvartalstall torsdag, som viste et resultat på 1,66 dollar pr. aksje i tredje kvartal 2020, noe som er opp fra 1,27 dollar per aksje i samme periode i fjor.

FactSet-konsensus pekte mot 1,28 dollar per aksje.

Inntektene kom inn på 11,7 milliarder dollar, og steg dermed fra 10,0 milliarder dollar i samme periode i fjor.

Konsensus pekte her mot 10,65 milliarder dollar.

– Vi leverte sterk kvartalsinntjening, og vår balanserte forretningsmodell fortsatte å levere jevn, høy avkastning, sier adm. direktør James Gorman i en kommentar.

Morgan Stanley-aksjen stengte torsdag opp 1,34 prosent.

KVARTALSTALL: Storbanken Morgan Stanley offentliggjorde kvartalstall torsdag. Foto: Bloomberg

Ned, ned og ned

Den brede S&P-500 falt 0,15 prosent til 3.483,34.

Det ble en blandet handelsdag for bankaksjene. Storbanken Bank of America klatret 2,24 prosent, mens Goldman Sachs falt 1,25 prosent. Citigroup stengte på sin siden opp 1,35 prosent.

Dagens store taper ble Vertex Pharmaceuticals, som stupte hele 20,7 prosent.

Dow Jones stengte ned marginale 0,06 prosent til 28.495,84.

Teknologiganten Apple stengte ned 0,4 prosent, mens konkurrenten Microsoft stengte ned 0,54 prosent.

Teknologitunge Nasdaq endte på sin side ned prosent til 11.713,87.

Facebook og Amazon falt henholdsvis 1,88 og 0,74 prosent.

Streaminggiganten Netflix stengte opp marginale 0,09 prosent, mens Google-eier Alphabet endte ned 0,51 prosent.

Elbil-giganten Tesla falt på sin side 2,69 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX, populært omtalt som fryktindeksen, steg 2,08 prosent til 26,95 punkter.

Gullprisen gikk ved stengetid for 1.912,50 dollar, opp 0,27 prosent.

Nordsjøoljen var ved stengetid ned 0,64 prosent til 43,14 dollar pr. fat, og amerikansk lettolje falt 0,31 prosent til 40,96 dollar pr fat.

Tiåringen falt 0,25 basispunkter til 0,733 prosent.