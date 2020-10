Hovedindeksen stiger fra start

Pilene peker oppover på Oslo Børs fredag morgen.

Hovedindeksen er etter 34 minutters handel opp 1,6 prosent til 876,79. Aksjer og egenkapitalbevis er hittil omsatt for 582 millioner kroner.

Trosser oljeprisen

Oppgangen kommer til tross for at oljeprisene trekker videre nedover.

Brent-oljen faller 1,1 prosent til 42,70 dollar fatet, mens WTI-oljen går tilbake 0,9 prosent til 40,60 dollar fatet.

Investorene bekymrer seg ifølge CNBC for om store oljeprodusenter vil gå videre med planer om å trappe ned produksjonskuttene – til tross for at oppsvinget i coronasmittetilfeller i Europa og USA hemmer etterspørselen i to av verdens største oljekonsumerende regioner.

De svake utsiktene og økt produksjon fra Libya kan føre til at OPEC+ viderefører kuttene til neste år, opplyser kilder i OPEC+. Neste møte i OPEC+ finner sted 30. november-1. desember.

– Alles øyne er på hva OPEC+ gjør i januar, sier analysesjef Hiroyuki Kikukawa hos Nissan Securities til nettstedet.

Kraftig soloppgang

Scatec Solar stiger kraftig, og er oppe i 270 kroner på soleklart høyest volum etter at selskapet har kjøpt opp SN Power fra Norfund. Oppkjøpet ble annonsert like før rapporten for tredje kvartal.

Rapporten viste at inntektene steg, mens bunnlinjen gikk fra pluss til minus.

Samtidig eser ordreboken ut, med en økning med 900 MW til 6.520 MW, takket være prosjekter i Brasil, Vietnam og India i løpet av kvartalet.

Scatec-storeier Equinor trekker opp 1,4 prosent til 134 kroner, mens Aker BP legger på seg 1,4 prosent til 151,15 kroner.

Ellers i sol stiger REC Silicon mer moderat etter gårsdagens rally. Nel markerer seg med 2,6 prosent oppgang til 19,47 kroner på tredje høyest volum.

Elliptic Laboratories debuterer på børsen fredag, med 13 prosent oppgang. Aksjen stiger nærmere bestemt til 169,80 kroner, mot emisjonskursen på 150 kroner.

Kahoot! stiger videre

Merkur Market-noterte Kahoot! noterer seg for ytterligere oppgang, og stiger nye 3,2 prosent til 62,20 kroner fredag morgen. Gårsdagens all-time high-notering på 64,90 kroner er foreløpig intakt.

Blant tungvektere for øvrig stiger Hydro, Mowi, Yara og Tomra alle 1-2 prosent.

Kjell Inge Røkkes vindsatsing Aker Offshore Wind er også i medvind fredag morgen, og stiger 3,8 prosent til 4,42 kroner.

Dagens oppgang skjer på bred front, og vi må ned til den 29. mest omsatte aksjen for å finne rødfarge. Det dreier seg om Goodtech , som dermed korrigerer ned etter gårsdagens opptur på over ni prosent trigget av en havvindavtale med Wood.

Øystein Stray Spetalen har i løpet av de seneste ukene bygget seg opp til å bli selskapets fjerde største aksjonær.

Til bunns etter emisjon

Taperlisten toppes av Hofseth BioCare , som faller 9,1 prosent til 8,22 kroner etter å ha fullført en rettet emisjon på 200 millioner kroner i løpet av noen kveldstimer i går.

Emisjonen, som ble gjort på 8,10 kroner, var betydelig overtegnet.

Blant de nærmeste finner vi EAM Solar og Havyard, som trekker ned hhv. 5,3 prosent til 16 kroner og 4,5 prosent til 6,00 kroner.

Nærmest Scatec Solar på vinnerlisten finner vi Carasent på pluss 16,2 prosent til 26,60 kroner og Oceanteam på pluss 13,7 prosent til 2,98 kroner.

Observe Medical stiger 5,3 prosent til 14 kroner etter å ha inngått intensjonsavtale om å kjøpe det svenske selskapet Sylak.