Solaksje suser videre opp – Vow stiger kraftig på avtale

PILENE PEKER OPP: Hovedindeksen er ved lunsjtider opp 1,1 prosent til 872,21. Aksjer og egenkapitalbevis er hittil omsatt for 1,72 milliarder kroner.

Hovedindeksen er ved lunsjtider opp 1,1 prosent til 872,21. Aksjer og egenkapitalbevis er hittil omsatt for 1,72 milliarder kroner.

Oppgangen kommer til tross for at oljeprisene trekker videre nedover.

Brent-oljen faller 1,7 prosent til 42,43 dollar fatet, mens WTI-oljen går tilbake 1,6 prosent til 40,57 dollar fatet.

Equinor stiger én prosent til 133,45 kroner. Norsk Hydro legger på seg to prosent til 26,42 kroner, mens Telenor faller 0,8 prosent til 151,55 kroner.

Scatec Solar opp

Scatec Solar , som topper vinnerlisten så langt, stiger 22,7 prosent og står i skrivende stund i 265,60 kroner, etter at selskapet har kjøpt opp SN Power fra Norfund.

Aksjen er også dagens mest omsatte, med en omsetning på 348,6 millioner kroner.

Oppkjøpet ble annonsert like før rapporten for tredje kvartal. Rapporten viste at inntektene steg, mens bunnlinjen gikk fra pluss til minus.

Samtidig eser ordreboken ut, med en økning med 900 MW til 6.520 MW, takket være prosjekter i Brasil, Vietnam og India i løpet av kvartalet.

Nel , som stiger 2,1 prosent på Oslo Børs til 19,36 kroner, er omsatt for 101,30 millioner kroner.

Vow stiger kraftig fredag, omsatt for 54,25 millioner kroner, etter at selskapet har inngått et samarbeid med Tinfos.

Samarbeidsavtalen dreier seg om distribusjon av VOWs onshore «Plastic to Electricity»-anlegg for utvalgte land og markeder, i første omgang Indonesia.

Merkur Market-noterte Kahoot! noterer seg for ytterligere oppgang, og stiger nye 3,3 prosent til 62,30 kroner fredag ettermiddag.

Gårsdagens all-time high-notering på 64,90 kroner er foreløpig intakt.

På taperlisten

På taperlisten finner vi Atlantic Petroleum , som faller 12 prosent til 4,40 kroner, etterfulgt av Hofseth Biocare, ned 10 prosent til 8,14 kroner.

Selskapet fullførte en rettet emisjon på 200 millioner kroner i løpet av noen kveldstimer torsdag. Emisjonen, som ble gjort på 8,10 kroner, var betydelig overtegnet.

Observe Medical stiger 5,3 prosent til 14 kroner etter å ha inngått intensjonsavtale om å kjøpe det svenske selskapet Sylak.