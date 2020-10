En betalt analyse fra Redeye sendte Carasent-aksjen til himmels

SJEF: Styreleder Johan Lindqvist i Carasent hadde god grunn til å smile fredag etter kraftig kursoppgang. Han eier aksjer for 13,4 millioner kroner.

SJEF: Styreleder Johan Lindqvist i Carasent hadde god grunn til å smile fredag etter kraftig kursoppgang. Han eier aksjer for 13,4 millioner kroner. Foto: Henrik Charlesen

Hovedindeksen på Oslo Børs endte på 872,52 poeng fredag, etter en oppgang på 1,1 prosent. Det ble til sammen omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 3,8 milliarder kroner millioner.

Ved stengetid var brent-oljen ned 0,9 prosent til 42,69 dollar pr. fat, mens WTI-oljen var også i minus.

Equinor steg 1,25 prosent til 133,85 kroner. Norsk Hydro la på seg 2,1 prosent til 26,47 kroner, mens Telenor falt 0,7 prosent til 151,75 kroner.

Betalt analyse

Fredag morgen tok det svenske analysebyrået Redeye opp analysedekning på e-helseselskapet Carasent , med kursmål på 40 kroner. Redeye opererer også med et bull-scenario på 60 kroner, og et bear-scenario på 18 kroner.

Analysen er betalt av Carasent, og i «disclaimeren» står det at analytikerne Mark Siöstedt og Fredrik Nilsson eier aksjer i Carasent.

Etter at analysen ble kjent i markedet steg aksjen nesten 20 prosent til 27,40 kroner. Siden årsskiftet er kursen opp 181 prosent, og ser man et år tilbake er kursoppgangen på 223 prosent.

Ketil Skorstads Tigerstaden er tiende største aksjonær i Carasent med verdier for 49 millioner kroner.

Årets deal?

Scatec Solar var også i fokus fredag, etter at selskapet har kjøpt opp SN Power fra Norfund for rundt 11 milliarder kroner.

Aksjen steg 18,1 prosent til 256 kroner, og var børsens mest omsatte akse med en omsetning på 650 millioner kroner.

«Dette kan være årets deal», uttalte analytiker John Olaisen i ABG Sundal Collier til Finansavisen.



Sparebank 1 Markets skriver at transaksjonen ser svært attraktiv ut, og vil gjøre Scatec Solar til en global leder innen fornybar energi.

«Vårt syn er at transaksjonen ser svært attraktiv ut, transaksjonsmultiplene er verdiinnvannende ettersom SN Power har en EV/EBITDA på 12,3x for 2019 mens Scatec Solar ligger for øyeblikket rundt 23x», skriver meglerhuset, ifølge TDN Direkt.

Samtidig eser ordreboken ut, med en økning med 900 MW til 6.520 MW, takket være prosjekter i Brasil, Vietnam og India i løpet av kvartalet.

Grønne aksjer

Nel endte opp 2,9 prosent på Oslo Børs til 19,51 kroner, og er omsatt for 251 millioner kroner. Vow klatret opp 10,8 prosent, etter at selskapet har inngått et samarbeid med Tinfos.

Samarbeidsavtalen dreier seg om distribusjon av VOWs onshore «Plastic to Electricity»-anlegg for utvalgte land og markeder, i første omgang Indonesia.

På taperlisten finner vi Solstad Offshore og Atlantic Petroleum , som falt henholdsvis 18,3 og 16 prosent.

Panoro Energy steg 1,3 prosent til 10,64 kroner fredag. Carnegie tar opp dekning på aksjen med en kjøpsanbefaling og kursmål på 17 kroner.



En av grunnene er det pågående strukturelle skiftet blant de større europeiske oljeselskapene som gjør dem mindre interessert i oljeeiendeler i Afrika.

«Dette gjør det lettere for Panoro å gjøre attraktive oppkjøp- og fusjonsavtaler», skriver Carnegie, ifølge TDN Direkt.