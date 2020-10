Blandet ukeavslutning på Wall Street – vinneraksje til himmels

Det ble en blandet ukeavslutning for amerikanske investorer. S&P 500 og Dow Jones stengte i pluss, mens Nasdaq falt fredag.

Makro

Utviklingen kommer etter at tall viste at detaljhandelen i USA gikk opp med 1,9 prosent i september, mot ventede 0,7 prosent. Oppgangen er ifølge Bloomberg den største på tre måneder.

Utenom salg av kjøretøy var oppgangen på 1,5 prosent. Her var det ventet en oppgang på 0,5 prosent oppgang.

Den amerikanske industriproduksjonen falt 0,6 prosent på månedsbasis i september. Ifølge TDN Direkt var det ventet oppgang på 0,5 prosent. Industriens kapasitetsutnyttelse var på 71,5 prosent.

Det amerikanske budsjettunderskuddet er nå på rekordhøye 3100 milliarder dollar, skriver Wall Street Journal. I fjor var underskuddet i overkant av 900 milliarder dollar.

Så langt i år har amerikanske myndigheter brukt 2200 milliarder dollar på koronahjelp.

Forrige underskuddsrekord ble satt i 2009 som følge av finans- og boligkrisen. Da var underskuddet på 1,4 milliarder dollar.

Til himmels etter refinansiering

Dagens soleklare vinner ble det konkurstruede bilutleie-selskapet Hertz, som klatret hele 142,72 prosent. På det meste var aksjen opp nærmere 180 prosent.

Oppgangen kommer etter at selskapet meldte om ny finansiering på 1,7 milliarder dollar.

Refinansieringen må bekreftes gjennom amerikanske domstoler, etter planen mot slutten av oktober, ifølge Bloomberg.

Bloomberg melder videre at gigantlånet forfaller høsten 2021, og at selskapet er forpliktet til å søke gjeldsreforhandling, såkalt Chapter 11-reorganisering, innen august 2021.

RETT OPP: Hertz steg kraftig fredag. Foto: Luke Sharrett

Opp, opp og opp

Den brede S&P-500 steg marginale 0,02 prosent til 3.483,91.

Det ble en blandet handelsdag for bankaksjene. Storbanken Bank of America klatret 0,37 prosent, mens Goldman Sachs falt 1,15 prosent. Citigroup stengte på sin side ned 0,96 prosent, mens Morgan Stanley steg 1,01 prosent.

Dow Jones stengte opp 0,40 prosent til 28.606,77.

Teknologiganten Apple stengte ned 1,4 prosent, mens konkurrenten Microsoft var uendret.

Teknologitunge Nasdaq falt på sin side 0,36 prosent til 11.671,55.

Facebook falt 0,3 prosent, mens Amazon falt 1,98 prosent.

Streaminggiganten Netflix stengte ned 2,06 prosent, mens Google-eier Alphabet endte opp 0,79 prosent.

Elbil-giganten Tesla falt 2,05 prosent.

Nikola stupte hele 16,12 prosent. Nedgangen kom etter at adm. direktør Mark Russell i en uttalelse sa at han ser en fremtid for selskapet sitt, selv om det ikke skulle komme til enighet med General Motors (GM) om et foreslått strategisk partnerskap.

Den potensielle avtalen innebærer at GM får 11 prosent eierandel i Nikola og kan nominere en direktør til styret i selskapet, i bytte for å tilby en plattform til lastebilen Nikola Badger. Avtalen ble annonsert i september og er ennå ikke avklart.

Den endelige fristen får å ferdigstille en avtale er 3. desember.

General Motors endte på sin side opp 2,64 prosent fredag.

SLET: Nikola stupte på Wall Street fredag. Foto: Bloomberg

Frykt, gull, olje og renter

VIX, populært omtalt som fryktindeksen, falt 0,74 prosent til 26,77 punkter.

Gullprisen gikk ved stengetid for 1.903,80 dollar, ned 0,27 prosent.

Nordsjøoljen var ved stengetid ned 0,49 prosent til 42,78 dollar pr. fat, og amerikansk lettolje falt 0,46 prosent til 40,72 dollar pr fat.

Tiåringen steg 0,60 basispunkter til 0,743 prosent.