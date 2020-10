Solid børsoppgang i Tokyo

I Japan stiger Nikkei 1,22 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,40 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller derimot 0,33 prosent, og CSI 300 er ned 0,30 prosent. Hang Seng i Hongkong styrkes 0,69 prosent.

I Sør-Korea er Kospi opp 0,50 prosent, S&P/ASX 200-indeksen stiger 0,98 prosent, mens Straits Times i Singapore klatrer 0,49 prosent.

Nøkkeltall

En hel rekke makrotall har mandag blitt lagt frem i Kina. Landets bruttonasjonalprodukt (BNP) vokste i tredje kvartal 4,9 prosent over året, noe som er svakere enn den ventede oppgangen på 5,5 prosent, ifølge Bloomberg.

Lavere BNP-vekst enn ventet i 3. kvartal betyr at renten vil bli holdt uendret i år, tror sjeføkonom for Kina i Bank of America, Helen Qiao. Kinas sentralbank holdt renten uendret på 3,85 prosent på sitt rentemøte 21. september.

– Innhentingen i BNP for tredje kvartal var svakere enn ventet, men var fortsatt godkjent med 4,9 prosent på årsbasis. September-tallene slo forventningene, noe som tilser at aktiviteten vil ta seg opp mot slutten av tredje kvartal, sier sjef for makrostrategi i Westapac, Frances Cheung, ifølge TDN Direkt.

Detaljahandelen steg i september 3,3 prosent, sammenlignet med en ventet vekst på 1,8 prosent. Arbeidsledigheten endte i samme periode på 5,4 prosent, ned fra 5,6 prosent i august.