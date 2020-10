Shiptech-selskap fortsetter børsrally

Oslo Børs fortsetter opp utover dagen mandag.

Ved lunsjtider står hovedindeksen i 875,67, opp 0,37 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,4 milliarder kroner.

Opptur

Solselskapet Aega er hittil dagens desiderte vinner. Det er ingen nyheter som bidrar til økningen, men aksjen er høyt omsatt sammenlignet med tidligere aktivitet i aksjen. Styret holder ekstraordinær generalforsamling 3. november.

Det er stor aktivitet i Havyard Group-aksjen den siste tiden.

I forrige uke kom to rappe børsmeldinger om gjenåpning av verftsaktiviteter og gjennombrudd for en broløsning til skip. Nyvinningen skal gi «enklere og mer fleksibel bruk, økt driftssikkerhet og er en solid plattform for fremtidens digitale og grønne revolusjon til sjøs», ifølge børsmeldingen.

Den siste uken er aksjen opp 200 prosent, siste måned opp 305 prosent og hittil i år har aksjen steget 136 prosent.

Volue VOLUE-ME er nynotert på Merkur Market i dag, og stiger første børsdag. På det meste har aksjen i dag vært omsatt for 40,00 kroner, men er nå ned til 34,20 kroner. Emisjonskuren var på 32 kroner.

Volue-sjef Trond Straume sier nå til Finansavisen at de har planer om ett til to oppkjøp i året, og mener det er viktig å vokse videre ut i Europa og etter hvert Amerika.

SoftOx Solutions er nå klar for oppstart av klinisk studie. Nyheten sender aksjen opp 6,19 prosent til 60,00 kroner.

I rødt

Endúr steg til morgenen i dag, men har snudd i rødt utover dagen. Selskapet kunne i morges melde at de kjøper BMO Entreprenør for nær 450 millioner kroner.



Nel NEL faller videre utover dagen. Selskapet meldte i morges at hydrogenselskapet Everfuel, hvor Nel har en eierandel på 19,9 prosent, nå vurderer å hente penger og søke notering på Merkur Market.

Nel har forpliktet seg til tegning av aksjer for 0,8 millioner euro i den rettede emisjonen. Også Øystein Stray Spetalen vil ha en bit av kaken.

Quantafuel faller, REC faller og Scatec Solar svekkes.

E-helseselskapet Carasent føk fredag opp nesten 20 prosent etter betalt analyse. Mandag faller aksjen tilbake.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag ned 0,3 prosent til 42,68 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,2 prosent til 40,66 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 42,72 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Coronapandemien fortsetter å true den globale økonomiske innhentingen. Italia kunngjorde søndag ifølge TDN Direkt at de vil gjøre innskrenkninger for å begrense smitteoppblomstringen i landet.

«Coronavirus-pandemien vil fortsette å dominere markedsbildet ettersom antall tilfeller øker i Europa og USA, og regjeringer innfører mobilitetsrestriksjoner. Med økende smittetall reiser det tvil om robustheten i forventet innhenting av økonomien og dermed utsiktene for vekst i oljeetterspørsel», sier sjefstrateg Stephen Innes i en kommentar.

Equinor er opp 0,15 prosent til 134,05 kroner, mens Aker BP klatrer 0,49 prosent til 152,75 kroner.