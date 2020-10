Tungt fall på Wall Street

Etter å ha åpnet i positivt terreng, snudde det gradvis ned utover dagen på Wall Street mandag. Det endte til slutt med bred nedgang, og alle de tre toneangivende indeksene falt godt over én prosent.

Økt coronasmitte bidrar til å tynge markedet. Antallet registrerte smittede globalt nådde 40 millioner på mandag, og bidrar til å legge en demper på håpet om en rask økonomisk innhenting.

I tillegg bidrar usikkerhet rundt en ny stimulipakke til å dempe optimismen i markedet. Demokratene og Republikanerne har i flere uker forsøkt å komme til enighet om en ny stimulipakke, men uenighet rundt hvor stor og bred pakken skal være har gjort forhandlingene kompliserte.

Speaker i Det hvite hus, Nancy Pelosi, uttalte søndag at hun var optimistisk til at en avtale kan landes før valget, men at det da måtte skje i løpet av tirsdag.

- Folk tenker at det er et veldig lite tidsrom, og at det sannsynligvis ikke vil skje før valget, sa Shawn Snyder i Citi Wealth Management, til Reuters.

Han sa samtidig at de fleste investorer tror en ny stimulipakke kommer, men at de ikke vet når den kommer, og vil ha klarhet i det så fort som mulig.

Ellers er resultatsesongen nå i gang. Finanssektoren rapporterte blandede tall forrige uke, og denne uken skal 91 av selskapene i S&P 500 legge frem tall. Tesla legger frem tall på onsdag.

Dow Jones falt 1,44 prosent til 28.195,42.

Hele 29 av de 30 aksjene i indeksen falt.

Vinneren ble Intel som steg 0,78 prosent etter at Wall Street Journal meldte at selskapet nærmet seg en avtale om å selge minnebrikke-virksomheten for 10 milliarder dollar.

Nike falt 0,45 prosent, mens Goldman Sachs falt 0,27 prosent

Nederst på lista finner vi blant annet American Express som falt 2,32 prosent, og Apple som endte ned 2,55 prosent.

Nasdaq falt 1,65 prosent til 11.478,88.

Blant vinnerne var Zoom Communications som steg 1,67 prosent til ny all-time high. Selskapet har vært blant de store vinnerne under coronapandemien, og aksjen er opp 740 prosent så langt i år.

Amazon falt 2,0 prosent, mens Facebook endte ned 1,70 prosent.

Tesla falt 2,01 prosent, mens Nikola ente opp 4,68 prosent.

S&P 500 falt 1,63 prosent til 3.426,92.

Høyt på vinnerlisten finner vi blant annet United Airlines som steg 3,92 prosent etter at ferske tall søndag viste en økning i antallet flyreisende i USA.

Blant de nederste på lista var hotellkjeden Marriot som falt 3,91 prosent.

VIX, eller fryktindeksen, steg 6,90 prosent til 29,30.

Ved børsslutt i USA er Brent-oljen ned 1,03 prosent til 42,36 dollar per fat, mens WTI-oljen er ned 0,49 prosent til 40,54 dollar per fat.

Gullprisen er tilnærmet uendret til 1.906 dollar per unse.