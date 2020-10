Oslo Børs åpner opp – Spetalen-aksje fyker til værs

Oslo Børs stiger i åpningen tirsdag.

Etter 36 minutters handel står hovedindeksen i 874,10, opp 0,07 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 634 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen opp 0,19 prosent til 42,52 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,75 prosent til 41,00 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 42,94 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Den saudiarabiske energiministeren, prins Abdulaziz bin Salman, sier ifølge TDN Direkt at Opec+ følger markedet nøye og antyder at de ikke vil nøle med å be om ytterligere tilbudsbegrensning om nødvendig.

– Vi vil gjøre det som er nødvendig i alles interesse. Ingen i markedet burde være i tvil om vår besluttsomhet og vår hensikt, sier han.

Men med en oppblomstring av koronaviruspandemien som demper etterspørselsutsiktene for olje, samt retur av libysk olje til markede, etter løftingen av force majeure på landets største oljefelt, Sharara, hadde markedet ifølge nyhetsbyrået forventet mer klare uttalelser om status for produksjonskvotene på møtet i overvåkningskomiteen til Opec+ mandag.

Equinor er ned 0,52 prosent til 132,85 kroner, mens Aker BP svekkes 1,12 prosent til 150,30 kroner.

Rett opp

Øystein Stray Spetalens Saga Tankers er nå opp 84,71 prosent til 1,57 kroner. På det meste har aksjen i dag vært omsatt for 2,04 prosent.

Oppturen kommer etter at selskapet mandag ettermiddag annonserte ny investeringsstrategi i fornybarsegmentet, samt henter Bjørn Simonsen, tidligere Nel-topp som ny adm. direktør.

I forbindelse med strategiendringer vil Saga Tankers selge hele aksjebeholdningen i Standard Drilling . Arne Fredlys går i motsatt retning, og det ble i morges kjent at hans Apollo Asset Limited kjøper seg opp. Standard Drilling-aksjen stiger 5,37 prosent til 0,71 kroner.

Også Havyard Group fyker opp. Aksjen var mandagens vinner med en oppgang på 46 prosent, tirsdag stiger den ytterligere 13,40 prosent til 11,00 kroner. Den siste måneden er aksjen opp voldsomme 540 prosent.

Selskapet kunne i morges melde at avstemningen over tvangsakkorden for Havyard Group-datter Havyard Ship Technology AS (HST) nå er fullført og vedtatt.

House of Control føyer seg i dag inn i en lang rekke nynoteringer på Merkur Market. Aksjen står nå i 20,83 kroner, og er hittil i dag omsatt for 62 millioner kroner.

Resultatsesong

Tredjekvartalstallene begynner nå å rulle inn. Nordic Semiconductor fyker opp 8,59 prosent til 111,30 kroner etter tall godt over forventning og rekordstor ordrereserve. Aksjen er foreløpig dagens mest omsatte med et volum på 99 millioner.

Yara kunne i morges melde om en mangedobling av resultatet og mer i utbytte. Det sender aksjen opp 1,74 prosent til 350,80 kroner.

Bra gikk det også for Gjensidige Forsikring , som kunne legge frem rekordtall i tredje kvartal. Aksjen steg 3,45 prosent til 201,00 kroner.

I rødt

En av dagens største tapere er Zwipe , som i morges meldte at de har vedtatt en reparasjonsemisjon og kom med en oppdatering til investorene. Aksjen er ned 4,00 prosent til 24,00 kroner.

Blant de mest omsatte aksjene svekkes REC 3,04 prosent til 11,17 kroner, mens Kongsberg Automotive er ned 3,50 prosent til 0,21 kroner.