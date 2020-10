Nordic Semiconductor løftes etter tall - analytiker mener aksjen burde gått mer

Hovedindeksen er opp 0,07 prosent til 874,11 poeng ved lunsjtider tirsdag. Også ute på Europa-børsene er det små utslag. Av førhandelen ser det ut til at det går mot oppgang på rundt 0,6 prosent på Wall Street, etter gårsdagens fall.

Det er hittil blitt omsatt aksjer for 1,3 milliarder kroner omtrent.

Olje

Brent-oljen er tirsdag morgen opp 0,42 prosent til 42,62 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,07 prosent til 41,13 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 42,94 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Den saudiarabiske energiministeren, prins Abdulaziz bin Salman, sier ifølge TDN Direkt at Opec+ følger markedet nøye og antyder at de ikke vil nøle med å be om ytterligere tilbudsbegrensning om nødvendig.

– Vi vil gjøre det som er nødvendig i alles interesse. Ingen i markedet burde være i tvil om vår besluttsomhet og vår hensikt, sier han.

Equinor er ned 0,41 prosent til 133 kroner. Aker BP er 0,53 prosent i rødt til 151,20 kroner.

Vinnere

Nordic Semiconductor er dagens mest omsatte aksje hittil etter kvartalstall tidligere i dag. Teknologiselskapet økte inntektene med 45,3 prosent til 119 millioner dollar sammenlignet med samme periode i fjor. Nettoresultatet ble på 15,8 millioner dollar, mot 5,8 millioner dollar for et år siden.

Aksjen er opp 8,39 prosent til 111,10 kroner. DNB Markets-analytiker Christoffer Wang Bjørnsen sier til Finansavisen at han trodde aksjen skulle gå 15-20 prosent. Siden nyttår har den doblet seg.

Øystein Stray Spetalens Saga Tankers er nå opp 64,71 prosent til 1,40 kroner. På det meste har aksjen i dag vært omsatt for 2,04 kroner.

Oppturen kommer etter at selskapet mandag ettermiddag annonserte ny investeringsstrategi i fornybarsegmentet, samt henter Bjørn Simonsen, tidligere Nel-topp som ny adm. direktør.

Taper

Av de mest omsatte aksjene er Nel ned 1,38 prosent til 18,54 kroner. REC Silicon peker ned med 4,08 prosent til 11,05 kroner.

Kahoot faller 2,49 prosent til 62,50 kroner. Quantafuel , en av årets store vinnere, svekkes også tirsdag med 6,35 prosent til 48,70 kroner.